Як пенсіонерам, які працюють, подати заяву на перерахування пенсії — Finance.ua

Як пенсіонерам, які працюють, подати заяву на перерахування пенсії Сьогодні 08:32 — Особисті фінанси

Як пенсіонерам, які працюють, подати заяву на перерахування пенсії

Особи, які досягли пенсійного віку, але продовжують працювати, можуть подати заяву на перерахування пенсії по стажу онлайн.

Про це розповіли в ГУ Пенсійного фонду України у Донецькій області.

Для подання заяви, потрібно зробити кілька кроків:

1. Увійдіть в особистий кабінет на вебпорталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

2. У розділі «Щодо пенсійного забезпечення» (у лівому боковому меню) оберіть «Заява на перерахунок пенсії».

3. Ознайомтесь з інструкцією та натисніть «Продовжити».

4. У вкладці «Орган ПФУ» оберіть відповідний орган.

5. У вкладці «Вид перерахунку» оберіть «ч. 4 статті 42».

6. Заповніть необхідні поля анкети та завантажте скановані копії паспорта та ідентифікаційного коду.

7. Надайте згоду на оброблення персональних даних та сформуйте заяву.

8. Перевірте внесені дані та надішліть заяву до Пенсійного фонду.

Нагадаємо, середній розмір пенсій у пенсіонерів, які працюють — 4 837,57 гривень.

Довідка Finance.ua:

існує загальноприйнята думка, що потрібно починати накопичувати на пенсію у молодому віці. Проте група вчених Національного бюро економічних досліджень США висунула неочевидну альтернативну теорію;

в Україні середній розмір пенсії, згідно з даними Пенсійного фонду України, у 2022 році становив трохи вище за 4622 грн. Фактично це 112 євро на місяць. Тим часом у сусідній Польщі середня пенсія перевищує 600 євро;

для того, аби забезпечити пенсійні виплати на гідному рівні, потрібно відраховувати до накопичувальних пенсійних фондів 12–15% від заробітної плати.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.