Скільки треба відраховувати із зарплати для отримання гідної пенсії — Finance.ua
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Скільки треба відраховувати із зарплати для отримання гідної пенсії

Особисті фінанси
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Для того, аби забезпечити пенсійні виплати на гідному рівні, потрібно відраховувати до накопичувальних пенсійних фондів 12–15% від заробітної плати.
Про це заявила заступниця міністерки соцполітики України Дарія Марчак під час телемарафону, коментуючи впровадження другого рівня пенсійної системи.
«На поточному етапі в проєкті закону закладено відрахування 4%: 2% — це роботодавець за працівника, 2% — це держава додатково до роботодавця, що не багато за світовими мірками. У міжнародній практиці вважається, що хорошим результатом накопичувальної пенсійної системи є те, коли вона дає додатково до солідарної пенсійної системи хоча б 12–15%, а краще вище, від зарплати», — наголосила посадовиця.

Довідка Finance.ua:

  • в Україні активно працюють над впровадженням другого рівня пенсійної системи — накопичувального. І для цього є дві основні причини. Перша причина — співвідношення тих, хто працює, і пенсіонерів, яке наразі становить 1:1. Це надто мало для нормального функціонування солідарної системи та забезпечення гідних пенсійних виплат;
  • другою причиною, є швидкі темпи зменшення коефіцієнта заміщення, тобто того, який відсоток поточної зарплати буде в майбутньому забезпечувати пенсійна виплата.
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За матеріалами:
Finance.ua
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