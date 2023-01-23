Скільки треба відраховувати із зарплати для отримання гідної пенсії — Finance.ua

Скільки треба відраховувати із зарплати для отримання гідної пенсії Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Для того, аби забезпечити пенсійні виплати на гідному рівні, потрібно відраховувати до накопичувальних пенсійних фондів 12–15% від заробітної плати.

Про це заявила заступниця міністерки соцполітики України Дарія Марчак під час телемарафону, коментуючи впровадження другого рівня пенсійної системи.

«На поточному етапі в проєкті закону закладено відрахування 4%: 2% — це роботодавець за працівника, 2% — це держава додатково до роботодавця, що не багато за світовими мірками. У міжнародній практиці вважається, що хорошим результатом накопичувальної пенсійної системи є те, коли вона дає додатково до солідарної пенсійної системи хоча б 12–15%, а краще вище, від зарплати», — наголосила посадовиця.

Довідка Finance.ua:

в Україні активно працюють над впровадженням другого рівня пенсійної системи — накопичувального. І для цього є дві основні причини. Перша причина — співвідношення тих, хто працює, і пенсіонерів, яке наразі становить 1:1. Це надто мало для нормального функціонування солідарної системи та забезпечення гідних пенсійних виплат;

другою причиною, є швидкі темпи зменшення коефіцієнта заміщення, тобто того, який відсоток поточної зарплати буде в майбутньому забезпечувати пенсійна виплата.



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