Навіщо українцям потрібна накопичувальна пенсійна система: відповідь Мінсоцполітики — Finance.ua

Навіщо українцям потрібна накопичувальна пенсійна система: відповідь Мінсоцполітики Сьогодні 08:07 — Особисті фінанси

Навіщо українцям потрібна накопичувальна пенсійна система: відповідь Мінсоцполітики

В Україні активно працюють над впровадженням другого рівня пенсійної системи — накопичувального. І для цього є дві основні причини. Детальніше про них розповіла заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак в ефірі телемарафону.

Перша причина — співвідношення тих, хто працює, і пенсіонерів, яке наразі становить 1:1. Це надто мало для нормального функціонування солідарної системи та забезпечення гідних пенсійних виплат.

"У 2022 році один офіційно працевлаштований громадянин в Україні утримував через солідарну пенсійну систему одного пенсіонера. І це означає, що ми або маємо платити дуже низькі пенсії, або сплачувати дуже високий єдиний соціальний внесок.

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Фактично, у нормальній ситуації на одного пенсіонера має бути хоча б дві-три людини, що працюють. І таке зниження співвідношення кількості тих, хто працює, до кількості пенсіонерів є загрозливим. І, на жаль, тенденції погіршилися внаслідок воєнних дій, оскільки багато працездатних українців виїхали за кордон", — наголосила Марчак.

Другою причиною, за її словами, є швидкі темпи зменшення коефіцієнта заміщення, тобто того, який відсоток поточної зарплати буде в майбутньому забезпечувати пенсійна виплата.Як наголосила посадовиця, тільки системні рішення, зокрема впровадження накопичувальної пенсійної системи, дозволять врегулювати ситуацію.

«Країні вже зараз треба думати над тим, яким чином ми будемо врегульовувати пенсійні питання й проблеми в майбутньому, і які системні рішення ми будемо пропонувати. Власне запровадження накопичувальної пенсійної системи — це одне із системних рішень», — підкреслила заступниця очільниці Мінсоцполітики.

Довідка Finance.ua:

в уряді зараз розглядають, зокрема, і способи фінансування відрахувань на накопичувальну пенсійну систему. Зокрема йдеться про зменшення податків задля використання коштів на накопичення;

проєкт закону щодо накопичувальної пенсії у чинній редакції передбачає внески у Пенсійний фонд як від роботодавця, так і від держави на паритетній основі;



раніше стало відомо, що українці зможуть самі обирати пенсійний фонд для накопичувальних внесків, проте не одразу.



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