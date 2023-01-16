Держава планує фінансувати пенсійні внески українців через зменшення податків — Finance.ua

Держава планує фінансувати пенсійні внески українців через зменшення податків Сьогодні 09:04 — Особисті фінанси

Держава планує фінансувати пенсійні внески українців через зменшення податків

Підготовка до впровадження накопичувального рівня пенсійної системи, яке орієнтовно відбудеться після закінчення війни, триває. Одним з важливих моментів на стадії розроблення відповідного законопроєкту є кроки для забезпечення збереження накопичень.

Як заявила заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак в ефірі телемарафону, накопичення вбережуть завдяки інвестиціям і посиленому контролю за пенсійними фондами.

«Немає єдиного універсального інструменту, як забезпечити збереження накопичень. Але ми розуміємо, що є комплекс інструментів, на які потрібно покладатися, щоб забезпечити захист інвестицій від інфляції», — наголосила посадовиця.

За її словами, з одного боку, йдеться про комбінацію інвестиційних інструментів для того, щоб це були помірні ризики й максимально можлива при цьому доходність вкладів.

З іншого боку, це також питання того, щоб убезпечити громадян від будь-яких маніпуляцій, махінацій з грошима.

Як каже Марчак, значна частина реформи спрямована саме на те, щоб забезпечити якісний нагляд, перевірку інформації і дій усіх учасників, які будуть до неї залучені. Зокрема, йдеться про посилену відповідальність керівництва кожної пенсійної установи, яка буде допущена до здійснення операцій. Це дозволить мінімізувати будь-які ризики шахрайства й некомпетентного управління.



Фінансування забезпечать через зменшення податків

В уряді зараз розглядають, зокрема, і способи фінансування таких відрахувань.

Як повідомила Дарія Марчак, зокрема йдеться про зменшення податків задля використання коштів на накопичення. Проте це не буде зменшення єдиного соціального внеску.

«Запровадження накопичувальної пенсійної системи на першому етапі чи в цілому через зменшення ЄСВ може призвести до зменшення ресурсу Пенсійного фонду. Але будьмо реалістами — уже сьогодні держава значною мірою, приблизно на 40 %, фінансує Пенсійний фонд. Зараз є багато пропозицій експертів щодо того, що, можливо, фінансування внесків потрібно буде забезпечити не через зменшення ЄСВ, а через іншу конфігурацію — зменшення інших податків», — наголосила Марчак.

Довідка Finance.ua:

зазначимо, проєкт закону щодо накопичувальної пенсії у чинній редакції передбачає внески у Пенсійний фонд як від роботодавця, так і від держави на паритетній основі;



раніше стало відомо, що українці зможуть самі обирати пенсійний фонд для накопичувальних внесків, проте не одразу;

як повідомлялося, аби приватні інституції підготувалися до запровадження накопичувальної системи, на першому етапі, перші три роки, передбачається, що всі внески будуть здійснюватися саме до державного пенсійного фонду.



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