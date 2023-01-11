Накопичувальні пенсії: в Мінсоцполітики розповіли, що передбачає пенсійна реформа — Finance.ua

Накопичувальні пенсії: в Мінсоцполітики розповіли, що передбачає пенсійна реформа Сьогодні 14:02 — Казна та Політика

Накопичувальні пенсії: в Мінсоцполітики розповіли, що передбачає пенсійна реформа

Проєкт закону щодо накопичувальної пенсії у чинній редакції передбачає внески у Пенсійний фонд як від роботодавця, так і від держави на паритетній основі. При цьому людина зможе самостійно обирати для накопичення державний чи недержавний пенсійний фонд.

Про це в ефірі телемарафону на Суспільному розповіла заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак.

«По-перше, ми маємо говорити, що зараз йдеться лише про проєкт закону. Він напрацьовувався щонайменше 4 роки, над ним працювало багато команд експертів. Тому ті норми, які в ньому прописані, можуть змінюватися при розгляді до другого читання», — розповіла чиновниця.

Джерела наповнення фонду

За словами посадовиці, в чинній редакції документа передбачається, що розмір внеску на паритетній основі сплачуватимуть роботодавець і держава.

«У тому проєкті закону, який зараз доопрацьований з великою кількістю стейкхолдерів, мова йде про те, що роботодавець і держава будуть на паритетній основі сплачувати розмір внеску. Це не означатиме збільшення податкового навантаження. Навпаки, держава на першому етапі готова взяти ключовий стимул, відповідальність за запровадження накопичувальної системи на себе. І внески будуть сплачуватися за рахунок того, що буде зменшено відповідне податкове навантаження на фонд заробітної плати. А громадяни можуть добровільно брати участь в цьому накопичуванні, таким чином збільшуючи коефіцієнт заміщення», — пояснила Марчак.

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Вона підкреслила, що ключовою метою накопичувальної пенсійної системи є збільшення пенсії кожного окремого громадянина, який буде сплачувати внески завдяки тому, що, окрім солідарної пенсії, яка залишатиметься в будь-якому разі, другою частиною, доплатою до цієї пенсії, мають стати зазначені накопичення.

«Відповідно, чим більше внесків роботодавець і держава, і сам громадянин будуть сплачувати до цієї накопичувальної системи, тим більше персональна вигода буде для кожного громадянина при досягненні пенсійного віку. В солідарній системі гроші, які ви сьогодні сплачуєте як внески, розподіляються прямо зараз серед всіх пенсіонерів, які отримують пенсії. А по накопичувальній системі людина буде накопичувати на свій власний внесок, і ці гроші ніхто, крім цієї людини, отримати не зможе», — зазначила чиновниця.

Обрання пенсійного фонду

Як пояснила Дарина Марчак, дизайн-реформа передбачає, що людина сама зможе обирати для накопичення державний чи недержавний пенсійний фонд.

"Держава буде регулювати через закони, нормативні акти, якість роботи цих фондів, вимоги до їхнього функціонування. Але для того, щоб приватні інституції підготувалися до запровадження накопичувальної системи, розуміючи, що довіра до державних інституцій, в т.ч. до ПФУ, сьогодні є високою з боку громадян, то на першому етапі — перші три роки — передбачається, що всі внески будуть здійснюватися саме до державного пенсійного фонду.

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При цьому замість чинного Пенсійного фонду України, який нині функціонує у державі, передбачається створення іншої інституції.

«Через три роки після запуску системи громадяни зможуть самостійно обирати будь-який інший фонд, який буде мати допуск до здійснення операцій в цій сфері», — розповіла посадовиця.

Збереження накопичень

За словами Дарини Марчак, немає єдиного універсального інструменту, який дозволить забезпечити збереження накопичень.

«Ми бачимо і ризики інфляції, і безпекові ризики, і те, з якими викликами ми стикаємося останні 10 років. Але є комплекс інструментів, на які потрібно покладатися, щоб забезпечити захист накопичень від інфляції. З одного боку, мова йде про комбінацію інвестиційних інструментів — максимально можлива за помірних ризиків дохідність вкладів. З іншого боку, убезпечити громадян від будь-яких маніпуляцій, махінацій з грошима. Щоб була дуже потужна відповідальність керівництва кожної пенсійної установи, яка буде допущена до здійснення операцій для того, щоб мінімізувати будь-які ризики шахрайства або некомпетентного управління», — розповіла чиновниця.

За її словами, значна частина реформи спрямована саме на те, щоб забезпечити якісний нагляд і перевірку дій всіх учасників, які будуть до неї залучені.

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