Відрахування з пенсії: за що можуть урізати виплату — Finance.ua
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Відрахування з пенсії: за що можуть урізати виплату

Особисті фінанси
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Відрахування з пенсії: за що можуть урізати виплату
Відрахування з пенсії: за що можуть урізати виплату
В Україні згідно із законодавством можуть відрахувати із пенсій деякі суми коштів. Це відбувається у випадках, коли потрібно сплатити відшкодування збитків, завданих пенсіонером, утримування сім’ї, тобто аліменти, чи повернення отриманих зайвих сум заробітної плати.

За яких обставин таке можливо

Вирахувати з пенсії можуть лише на підставі судових рішень, ухвал, постанов та вироків (щодо майнових стягнень), виконавчих написів нотаріусів та інших документів.
В Пенсійному фонді повідомляють, що розмір відрахування з пенсії обчислюється із суми, що належиться пенсіонеру до виплати. За законом, може бути відраховано не більше 50% пенсії:
  • на утримання членів сім’ї (аліменти);
  • на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств та організацій;
  • на відшкодування пенсіонером збитків, завданих каліцтвом або іншим завданням шкоди здоров’ю, а також у зв’язку зі смертю потерпілого;
  • на повернення отриманих зайвих сум заробітної плати у передбачених законом випадках.
З інших видів стягнень може бути відраховано не більше 20% пенсії.

Нові правила виходу на пенсію

Нагадуємо, що у 2023 році мінімальна пенсія становить 2 093 гривні, а максимальна — 20 920 гривні.
Відповідно до змін з 1 січня, аби вийти на пенсію цьогоріч потрібно мати страховий стаж не менше 30 років. Якщо ж стажу не вистачає, то вийти на пенсію вдасться у 63 та 65 років.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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За матеріалами:
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