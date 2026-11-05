Як ветерану знайти роботу: резюме, пошук та зарплата

Повернення до цивільного життя після військової служби часто передбачає пошук нової роботи та побудову професійної кар’єри. Однак цей процес потребує часу: ветеранам доводиться адаптувати військовий досвід до вимог роботодавців, переглядати зарплатні очікування та за потреби опановувати нові навички.

Фахівці work.ua радять не поспішати з працевлаштуванням, підготувати зрозуміле резюме та використовувати доступні програми навчання й перекваліфікації. Ось на що варто звернути увагу під час пошуку роботи після служби.

Коли починати пошук роботи ветерану

Починати шукати роботу варто тоді, коли людина відчуває внутрішню готовність до цього. Після служби можна взяти паузу, побути наодинці із собою та визначитися, чого хочеться від наступного етапу життя.

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Робота є не лише джерелом доходу, а й частиною повернення до цивільного життя. Проте поспіх може ускладнити цей процес. Тому спочатку важливо зрозуміти власні потреби та цілі, а вже потім переходити до пошуку вакансій.

Як скласти резюме й адаптувати військовий досвід

Під час складання резюме важливо не знецінювати досвід, отриманий на службі, а пояснити його мовою, зрозумілою цивільним роботодавцям.

Наприклад, замість простого зазначення посади «навідник» можна описати навички точного виконання завдань, дотримання інструкцій і командної роботи. Досвід командира варто представити через управлінські компетенції: ухвалення рішень в умовах тиску, організацію роботи та відповідальність за людей.

Для цього можна скористатися спеціальним інструментом VeteranHub , який допомагає адаптувати військовий досвід для резюме.

Навчання та перекваліфікація

Додаткове навчання може допомогти ветеранам змінити професійний напрям, претендувати на вищу зарплату або влаштуватися у сферу, де раніше їх не розглядали як кандидатів.

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Для цього є державні, міські та міжнародні програми. Серед доступних можливостей:

Ваучери від Державної служби зайнятості. Вони покривають навчання на суму до 30 280 грн.

Програма Мінветеранів «Професійна адаптація». Передбачає компенсацію до 45 тис. грн на курси, здобуття другої освіти або перекваліфікацію.

Платформа «Освіта для ветеранів». Тут доступно понад 1200 освітніх програм по всій Україні — від коротких курсів до бакалаврату й магістратури.

Ветеранські програми університетів. Такі ініціативи вже запровадили, зокрема, ДНУ, УКУ, КНУБА, ЛНУ ім. Франка та KSE.

Внутрішнє навчання в компаніях. Деякі роботодавці готові самостійно навчати кандидатів, якщо бачать їхній потенціал і мотивацію.

Окремо можна скористатися грантовими програмами для навчання або започаткування власної справи. Наприклад, програма «єРобота» передбачає гранти до 250 тис. грн на відкриття бізнесу, Український ветеранський фонд — до 1,5 млн грн на ветеранський бізнес. Також міжнародні донори фінансують безкоштовні освітні курси та програми з кар’єрною підтримкою.

Зарплатні очікування: різниця між військовою та цивільною роботою

Під час пошуку роботи ветерани можуть зіткнутися з відчутною різницею між доходами під час служби та пропозиціями на цивільному ринку. Наприклад, якщо у Силах оборони людина отримувала 100 тис. грн і більше з урахуванням бойових виплат, то середня зарплата на цивільній посаді може становити 25−30 тис. грн.

Така різниця іноді сприймається як несправедливість, зазначають експерти. Однак військова та цивільна системи оплати праці працюють за різними принципами.

У війську розмір виплат залежить від вислуги років, звання, надбавок за небезпеку, місця служби та участі в бойових діях. Тобто частина винагороди безпосередньо пов’язана з ризиком.

У бізнесі зарплата визначається передусім тим, яку користь працівник може принести компанії та які фінансові можливості має роботодавець. Наприклад, у сфері продажів дохід часто залежить від результатів роботи, а для керівника важливими є вміння організовувати процеси, управляти командою та досягати поставлених цілей.

Також під час порівняння доходів варто враховувати різні складові винагороди. У війську це фіксована ставка та надбавки, зокрема за участь у бойових діях. У цивільній роботі до загальної компенсації можуть входити пільги, медичне страхування, оплата навчання та перспективи кар’єрного зростання.

Створено за допомогою ШІ

Американський військовий Том Вульф у книжці про перехід від армії до цивільної кар’єри пропонує формулу для оцінки ринкової вартості військового досвіду:

Ринкова зарплата = загальна військова зарплата — доплати за ризик, бонуси, житло, пільги.

Після такого перерахунку сума може бути на 20% нижчою або вищою за попередній військовий дохід. Щоб претендувати на аналогічний рівень оплати в бізнесі, ветерану потрібно показати, яку цінність його досвід і навички можуть створити для роботодавця.

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Чому роботодавці не дають зворотній зв’язок

Одна з поширених проблем під час працевлаштування — відсутність зворотного зв’язку після відгуку на вакансію. Ветерани можуть припускати, що причина відмови пов’язана з їхнім військовим минулим або упередженнями роботодавця.

Однак часто компанії не відповідають кандидатам незалежно від їхнього досвіду. На ринку праці досі недостатньо сформована культура комунікації з людьми, які подали резюме, тому проблема стосується не лише ветеранів.