ТОП-10 ніш регіонального бізнесу: від кавʼярні до крафтового виробництва

Малий бізнес в Україні залишається одним із напрямів, у яких люди шукають можливості для самозайнятості та заробітку. Сьогодні український малий бізнес визначається не лише ідеєю, а й здатністю до адаптації та унікальної гнучкості: воєнний стан, енергетична нестабільність, та внутрішня міграція населення — все це безпосередньо впливає на його функціональність. Водночас популярність певної справи ще не означає, що вона гарантовано приноситиме високий дохід: багато залежить від регіону, конкуренції, автономністю від енергомереж, мобільністю, початкових інвестицій та вміння залучати державні гранти, а також від платоспроможності клієнтів.

Та який бізнес має перспективи на ринку? Яка його маржинальність, скільки коштує запуск, на який дохід можна розраховувати? Що потрібно для початку та які ризики варто враховувати?

У цій статті ми шукали відповіді на всі ці запитання. Зібрали топ-10 напрямів малого бізнесу України за регіонами, які відповідають актуальним тенденціям українського підприємництва. Зазначимо, що в цьому тексті ми зробили практичне порівняння популярних бізнес-моделей з урахуванням попиту, можливості стартувати з відносно невеликим капіталом та перспектив роботи в різних регіонах країни.

Довідка Finance.ua Важливо: наведені нижче суми доходів, витрат і стартових інвестицій — орієнтовні розрахункові діапазони для планування бізнесу, а не гарантовані результати чи офіційна статистика. Вони залежать від міста, оренди, обладнання, кількості працівників, податків і завантаженості.

Які ніші обирає малий бізнес в Україні

За даними Опендатаботу, від січня до вересня 2026 року в Україні відкрилось понад 222 тис. ФОПів. Як показує статистика, цьогоріч нових бізнесів відкрилося на 66 тис. більше, ніж закрилося.

Якщо брати за регіонами, то 27,3 тис. нових ФОПів відкрили у Києві. Далі йдуть Дніпровщина — 22,3 тис., Львівщина — 17,2 тис., Одещина — 16,7 тис. та Київщина — 16,5 тис.

Щодо сфер діяльності, то понад кожен четвертий новий ФОП цьогоріч працює у роздрібній торгівлі — 60,3 тис. Ще 16,7 тис. підприємців обрали комп’ютерне програмування, 16,6 тис. — оптову торгівлю. До п’ятірки найпопулярніших напрямів також увійшли освіта — 10,7 тис. та діяльність із забезпечення стравами та напоями — 10,7 тис.

Розрахунок часток за даними «Опендатаботу», показники округлено. Інфографіка згенерована за допомогою ШІ

Водночас ключовими драйверами стали саме регіональні громади — від відносно безпечних західних та центральних областей (Львівщина, Франківщина, Хмельниччина, Полтавщина) до прифронтових міст, де попит орієнтований на першочергові потреби відбудови та автономізації.

Зазначимо, що статистика реєстрацій не дає повної відповіді на питання, які бізнеси найприбутковіші. Для цього потрібно враховувати витрати, повторні продажі, сезонність і те, скільки підприємців припиняють діяльність.

Наприклад, за даними «Опендатаботу», середній термін роботи ФОП в Україні становить близько 2,4 року. Це ще одна причина оцінювати не тільки потенційну виручку, а й стійкість бізнес-моделі.

ТОП-10 регіональних бізнесів

Кав’ярня формату «To Go», локальні мініпекарні або заклад із їжею на виніс

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Чому цей бізнес популярний. Кава, випічка, сніданки й готові страви орієнтовані на регулярний попит, адже це «невеликі радощі», які люди собі дозволяють навіть у стресові моменти. Невеликий формат дозволяє перевірити локацію без запуску великого ресторану. Як ми вже зазначили вище, заклади харчування забезпечили 10,7 тис. нових реєстрацій ФОПів за дев’ять місяців 2026 року.

Що потрібно: приміщення з відповідним потоком людей, кавове або кухонне обладнання (оренда або купівля), постачальники та закупівля в них сировини, персонал, дотримання санітарних вимог і харчового законодавства. Потрібно також передбачити резервне живлення, якщо перебої з електроенергією впливають на роботу.

Якщо говорити про невеликі точки, то малі площі більш енергонезалежні, адже їх легше заживити від одного генератора, що дозволяє працювати в блекаути, коли великі заклади зачинені.

Поріг входу на ринок тут суттєво відрізнятиметься від формату: кіоск, фудтрак, вікно видавання чи повноцінне кафе, яке поєднує формат їжі на місці та to go. Загалом сума може становити від кількох тисяч доларів.

Термін окупності становить 6−10 місяців, а потенційний прибуток на місяць — від 30 до 80 тис. гривень. Але, це якщо йдеться про невелику точку, яка вийшла на стабільний обсяг продажу.

Грант «Власна справа» може покрити до 300 тис. грн, що робить старт відносно доступним. За ці кошти можна придбати обладнання (кавомашина, грилі, холодильник), подбати про автономність (генератор чи зарядна станція), компенсувати оренду тощо. Держава доволі охоче фінансує цей сектор, оскільки він створює вже на старті 1—2 робочих місця.

Також є програма «єРобота», де можна отримати грант на переробну промисловість. Малі виробництва можуть залучити для старту до 500 тис. грн або навіть більше. Загалом сума стартових інвестицій залежить від того, чи в пекарні будуть пекти хліб «з нуля», чи допікати заморожені напівфабрикати.

Де перспективний: біля офісів, навчальних закладів, транспортних вузлів, а також в густонаселених житлових районах. Як би це не звучало дивно, але аромат свіжої випічки — найкраща реклама і безкоштовний інструмент залучення клієнтів. У цьому плані для реалізації формату «пекарня-кав'ярня» зручні спальні райони, де мешканці купують випічку на сніданок.

Утім цей вид бізнесу має й свої ризики. У цій справі важлим є вибір локації, тому на старті запуску необхідне дослідження пішохідного трафіку. Розміщення в людних, або ж мало відвідуваних місцях напряму впливає на виторг.

Заклади харчування мають низку вимог і обмежень: необхідно дотримуватися безпеки харчових продуктів (НАССР) та мати всі дозволи. Також сильно впливають: висока оренда, списання продуктів і витрати на персонал.

Впливає на цей бізнес і регіональна специфіка. У таких містах як Київ чи Львів ринок перенасичений. Закладам доводиться шукати якусь унікальну концепцію, або ж спеціалізуватися, приміром, на сніданках.

Як і в кожному бізнесі, тут є свої нюанси, які треба враховувати:

робота з тістом вимагає суворого дотримання технологічних процесів, тут впливають: температура, вологість, якісь інгредієнтів. Щось пішло не так — і ціла партія списана;

нічні зміни: щоб клієнти вже вранці отримали свіжу випічку, процес розпочинається о 3−4 годині ранку, і не всі працівники погодяться на такий графік;

короткий термін придатності: якщо хліб не продався за 24 години, то це вже не свіжа випічка і треба або уцінювати продукт, або далі його перероблювати на сухарі чи панірування;

як і будь-яке виробництво харчових продуктів, до пекарень є вимоги Держпродспоживслужби та обов’язкове впровадження системи HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points — це система управління безпечністю харчових продуктів, яка допомагає виявляти, оцінювати та контролювати небезпечні чинники під час виробництва, зберігання, транспортування й реалізації харчових продуктів. — Ред.).

Роздрібна торгівля офлайн та онлайн (невеликий магазин або інтернет-магазин)

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Чому популярний. Продукти, побутові товари, косметика, товари для тварин і недорогі речі щоденного вжитку мають широку аудиторію. Онлайн-торгівля дає змогу продавати по всій Україні, не витрачаючись на дороге торгівельне приміщення.

Що потрібно: товар або надійний постачальник, канал продажу, облік, логістика, реклама. Для фізичної точки додадуться оренда, обладнання та запас товарів.

Загалом ніша e-commerce не має конкретної прив’язки до локації клієнта, але більше таких підприємців концентрується у містах, де є логістичні хаби (Київ, Львів, Дніпро) через зручність.

Стартові вкладення: 80−400 тис. грн для онлайн-магазину; 300−900 тис. грн для невеликої фізичної точки.

Потенційний чистий прибуток: 20−80 тис. грн на місяць для невеликого магазину або 50−200 тис. грн для онлайн-магазину, що вже має стабільні замовлення.

Де перспективний: у містах, селищах і громадах, де є незакритий локальний попит; онлайн-формат не прив’язаний до одного регіону.

Утім, ця ніша має й свої ризики:

збій в роботі поштових операторів може паралізувати бізнес, а знищення товару на складах — до збитків, збої з енергопостачанням на складах можуть призводити до затримок і зниження рейтингу продавця;

подорожчання мобільного зв’язку, інтернет-послуг, послуг з доставлення: від початку 2026 року мобільні та поштові оператори періодично підвищують вартість тарифів;

залежність від платформ: через скарги або помилки алгоритмів інстаграм-акаунт або рекламний кабінет у фейсбуці можуть заблокувати, і підприємець втратить канал продажу;

податкове навантаження та фіскальний контроль: зростання податкових ставок призводить до додаткових витрат, а помилки у веденні звітності, роботі з ПРРО можуть призвести до штрафів;

повернення: згідно з законом «Про захист прав споживачів», покупець має 14 днів на повернення, що для малого бізнесу може призвести до касового розриву.

Продаж хендмейд товарів

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Чому популярний. Хендмейд має високу додану вартість. Автор продає не просто сировину, а ідею та унікальність. Націнка на хендмейд може становити від 100% до 300%. Цей напрямок став доволі популярним серед самозайнятих осіб і його можна навіть виокремити з e-commerce. Це бізнес з одним із найнижчих порогів входу, де головна інвестиція — талант.

Споживачі втомилися від мас-маркету, а хочуть унікальності, речей «з душею». Для цієї ніші соцмережі — один з найосновніших каналів продажу.

Що потрібно: під час розрахунку стартових витрат варто враховувати матеріали, обладнання, маркетинг, пакування, можливо таргет та створення контенту. Як стартовий капітал можна знову ж таки розглянути гранти за програмою «єРобота», яка активно фінансує мікро-виробництва (швейні майстерні, крафтові харчові продукти) на суми до 500 тис. грн.

Стартові вкладення: від кількох десятків тисяч гривень.

Виробництво хендмейд товарів дуже гнучке: асортимент можна змінити за запитом ринку практично миттєво (тематичний чи патріотичний мерч або аксесуари, тренди). Але, треба зважати й на потік, адже коли замовлень стає забагато, треба або наймати людей і втрачати «крафтовість» або відмовляти клієнтам.

Ризики:

завдяки платформам на кшталт Etsy, Amazon Handy, Shopify, майстер з українського села може продавати вироби клієнтам із США чи ЄС за валюту. Але, якщо говорити про закордонні замовлення, то залежність від логістики впливає на репутацію: через затримки на кордоні чи збої в роботі міжнародної пошти є ризик негативних відгуків на платформах.

потрібно постійно бути унікальним: ідеї можуть швидко копіювати інші майстри, або ж китайські фабрики і продавати дешевше.

у цій ніші є високий ризик емоційного вигорання: на старті майстер виконує ролі виробника, фотографа, маркетолога і менеджера з продажу.

Для регіонів, багатих на ремесла, популярною є тема переосмислення прикладного ужиткового мистецтва у сучасному дизайні. Це хороша база для створення автентичного продукту на експорт. У великих містах натомість популярними є сучасні аксесуари, крафтова косметика. У прифронтових регіонах популярне виробництво тактичного спорядження, адаптивного одягу та сувенірів з перероблених військових артефактів.

Салон краси або персональні б’юті-послуги

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Чому популярний. Манікюр, перукарські послуги, догляд за бровами та інші процедури формують базу постійних клієнтів та завжди стабільно посідають високі місця за кількістю нових відкритих ФОП. Перукарні й салони краси також входять до напрямів, які обирають українські підприємці. Попит у цій сфері є постійно. Якщо від походу в ресторан можна легко відмовитися, то залишитися без стрижки — важче.

Що потрібно: професійні навички, обладнання, матеріали, робоче місце, система запису й просування в соціальних мережах. На старті можна працювати самостійно, орендуючи місце в уже наявній студії. Формати малого масштабу (1−2 крісла, манікюрні острови, малі кабінети) швидко окупаються внаслідок високої маржинальності послуг.

Стартові вкладення: інвестиції у цей бізнес залежать від формату: чи це оренда крісла чи повноцінний салон. Але потрібно подбати про сплату оренди, обладнання (крісло, мийка, сухожар, лампа), придбання косметики та розхідників, потужні зарядні станції для фенів і ламп.

Загалом треба десь від 50−180 тис. грн для обладнаного робочого місця; 250−500 тис. грн для невеликої студії. Термін окупності — 5−9 місяців.

Потенційний чистий прибуток: 20−60 тис. грн на місяць для майстра з постійною клієнтською базою; для власника студії результат залежатиме від завантаження інших майстрів і вартості оренди. У б’юті-послугах особистий бренд майстра важить більше, ніж дорога реклама, тож це той випадок, коли «сарафанне радіо» спрацьовує.

Ризики:

якщо ви наймаєте фахівців, то є ризик, коли топ-майстер звільняється, клієнти йдуть за ним. Це звична практика.

за всіма інструментам має бути суворий контроль. Недбалість може призвести до закриття бізнесу чи кримінальної відповідальності, особливо за недотримання правил стерилізації.

цей бізнес дуже залежить від ситуації в енергосистемі. Фени та сушильні лампи споживають багато енергії. Тому блекаути і зростання вартості електроенергії — ризики, які варто враховувати.

ця ніша теж дуже висококонкурентна. Тому крім бренду майстра, на репутацію працюють сервіс, цікаві фішки, підхід до клієнта, особливо у великих містах.

Крафтове виробництво та переробка

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Якщо хліб — це товар першої необхідності, то крафтове виробництво та переробка — стратегічно важливий напрям у переході від експорту сировини до виробництва продуктів.

Чому популярний. Тренд на заміщення імпорту та підтримку українських виробників. Мед, крафтові сири, м’ясні делікатеси, соуси, наливки, варення та джеми, сушені фрукти, випічка, напівфабрикати, солодощі та інші локальні продукти можуть бути основою «гастрономічного патріотизму» — «Made in Ukraine». А «домашня якість» має більше довіри у споживачів. Їх можна продавати безпосередньо споживачам, магазинам або закладам харчування. Успіх залежить від конкретного продукту, якості та можливості налагодити повторні продажі.

Окрім того, крафтова продукція має високу додану вартість: пастила чи фріпси з яблук коштують у 5−8 разів дорожче за кілограм яблук. Споживачі готові переплачувати за хелсі-продукти і органічне виробництво, що складно знайти у мас-маркеті.

Крафтовий продукт також має високий експортний потенціал, адже на полиці європейських магазинів він потрапляє як преміальний екологічний продукт. Як і будь-який крафт, мала харчова переробка дуже гнучка: таке виробництво можна перевести на інші рецептури за короткий строк.

Що потрібно: сировина, технологія виробництва, обладнання, пакування, канали збуту та дотримання вимог до безпечності харчових продуктів і маркування. Для окремих видів діяльності необхідні реєстрація потужностей або інші передбачені законодавством процедури.

Стартові вкладення: для входу на ринок потрібно передбачити оренду цеху, який відповідатиме вимогам і державним нормам, обладнання (холодильники, печі, стерилізатори, вакууматори, розробити технічні умови та пройти сертифікацію, інвестувати у дизайн та пакування.

Орієнтовно, від кількох десятків тисяч гривень до 150−200 тис. гривень (добре підходить під грант «Власна справа»).

Потенційний чистий прибуток: 50−100 тис. грн на місяць після формування постійної клієнтської бази. На старті він може бути значно нижчим через витрати на обладнання, упакування та просування. Термін окупності становить від 10 до 18 місяців.

Де перспективний: у сільських громадах, малих містах і регіонах із доступом до місцевої сировини. Загалом регіональна привʼязка тут теж грає вагому роль: «Вінницький хрін», «Смідинська капуста» — це вже бренд, який викликає більше довіри, ніж великі компанії.

Ризики:

вихід на ринок. Крафтова продукція здебільшого продається у еколавках, невеликих магазинах або ж онлайн, оскільки з великими супермаркетами малим виробникам складно працювати через регламентованість входу та невеликі обсяги.

як і з будь-яким харчовим виробництвом, тут треба суворо дотримуватися норм НАССР.

крафтові виробництва залежать від сировини та її якості. А натуральні продукти мають коротший термін зберігання, ніж продукти з консервантами. Тому продаж товарів, які швидко псуються, потребують ідеальної логістики.

Програмування та IT-послуги

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Чому популярний. Програмування посіло друге місце за кількістю нових ФОПів у перші дев’ять місяців 2026 року — 16,7 тис. реєстрацій. Для роботи часто не потрібні офіс, склад або значні товарні запаси.

Що потрібно: професійні навички, комп’ютер, портфоліо, пошук клієнтів і знання англійської для виходу на міжнародний ринок. Можна працювати самостійно або поступово створити невелику агенцію.

Стартові вкладення: 20−100 тис. гривень за наявності власного комп’ютера.

Потенційний чистий прибуток: 30−150 тис. грн на місяць для спеціаліста зі стабільним портфелем замовлень; невелика агенція може заробляти більше, але матиме витрати на команду.

Де перспективний: у будь-якому регіоні з доступом до інтернету. Особливо зручний для мешканців невеликих міст, які працюють із замовниками з Києва чи з-за кордону.

Головний ризик: нестабільний потік замовлень, залежність від кількох клієнтів і необхідність постійно оновлювати навички.

Приватна освіта: репетиторство, навчальні курси та дитячі заняття

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Чому популярний. Освітні послуги потрапили до п’ятірки найпоширеніших напрямів нових ФОПів 2026 року. Крім того, у першому півріччі 2026 року освіта мала найбільший чистий приріст підприємців серед сфер, які відстежував «Опендатабот».

Що потрібно: знання предмета або навички викладання, програма занять, клієнтська база й засоби для дистанційного навчання. Популярні напрямки — іноземні мови, математика, підготовка до іспитів, програмування та творчі заняття.

Найнижчий поріг входу буде за умови роботи в онлайн форматі. Тут основні витрати — це придбання ноутбука, якісного мікрофона, вебкамери, оформлення підписки на платформи (Zoom, LMS-системи) та таргетинг у соцмережах.

Якщо ж ідеться про офлайн-центри, то одразу ж додаються витрати на оренду приміщення (з обов’язковим укриттям), меблі, техніку, ремонт та оформлення ліцензій. Але держава активно дає гранти на дитячі центри та професійне навчання, а чимало закордонних фондів фінансують курси перекваліфікації, оскільки це сприяє соціалізації ВПО, їхніх дітей та ветеранів.

Потенційний чистий прибуток: 15−50 тис. грн на місяць для викладача з регулярними учнями; невеликий центр із кількома викладачами може мати вищий дохід, але потребуватиме адміністративних витрат.

З плюсів:

маржинальність вважається високою, адже ви продаєте інтелектуальну власність і витрати нижчі, ніж у товарному бізнесі;

високий запит: батьки шукають гуртки з власним укриттям, в тренді — альтернативна освіта;

через зміни ринку праці в суспільстві є запит на перекваліфікацію;

для онлайн-центрів неважлива регіональна прив’язка: можна жити у невеликому містечку на Черкащині, а навчати клієнтів з Києва або тих, хто наразі перебуває за кордоном;

високий попит на репетиторів через прогалини у шкільній освіті внаслідок карантинних обмежень, воєнних дій тощо.

Мінуси:

демпінг цін та привласнення вашого інтелектуального продукту: онлайн-курси можуть злити в мережу, поставивши нижчі ціни;

вигорання, адже освіта це психологічно витратний процес;

вимоги до безпеки та енергонезалежності для дитячих офлайн-центрів: повинне бути сертифіковане укриття і антикризовий план на випадок блекауту;

сезонність та відтік учнів.

Для прифронтових регіонів актуальна онлайн-освіта, попит на психологічну реабілітацію через творчість. Натомість через міграцію в західних регіонах (Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ) є попит на дитячі центри та гуртки, оскільки там велика кількість релокованих сімей. Також у містах велика конкуренція на ринку ІТ-курсів, бізнес-освіти, EdTech та іноземних мов.

До слова, щодо психологічної допомоги та реабілітації, то це наразі є також дуже актуальним, адже це нова ніша послуг на ринку з високим соціальним запитом через високий рівень стресу в суспільстві, який пов’язаний із війною.

Наразі це одна з пріоритетних сфер для міжнародних фондів та ветеранських програм, адже виникає потреба адаптації тощо. Компанії починають впроваджувати програми підтримки ментального здоров’я для співробітників, укладаючи контракти з приватними центрами.

Якщо раніше це була вузька сфера, то зараз це бізнес із великим попитом, і фінансування на нього можна знайти не лише від приватних клієнтів, а й корпорацій чи міжнародних донорів. Також на цей бізнес можна отримати фінансування на обладнання інклюзивних просторів або запуск соціальних проєктів.

Інвестиції у цей бізнес залежать від формату: чи буде це онлайн-кабінет чи центр реабілітації: чи треба орендувати приміщення, меблі та обладнання, чи ж достатньо комп’ютерної техніки, оплати софту та маркетингу.

До фахових спеціалістів формується висока лояльність. А собівартість онлайн-послуг низька, адже фахівець продає свій час та експертизу, не витрачаючись на логістику чи сировину. Але й тут теж треба враховувати високу ймовірність емоційного вигорання, адже фахівці працюють із важкими травмами.

Ризики:

ця ніша вимагає тривалого навчання: сюди не можна зайти після двотижневих курсів. Потрібна профільна освіта та роки практики. А випадки з некваліфікованими терапевтами можуть вплинути на репутацію всієї галузі.

конфіденційність даних та робота з кризовими станами потребують чітких протоколів безпеки. А щоб надавати якісні послуги потрібно ретельно підбирати команду, що може бути складно.

СТО та ремонт техніки

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Ця ніша посідає ключове місце у грантових програмах для ветеранів та чинних підприємців. До прикладу, за програмою «єРобота» ветерани можуть отримати до 2,5 млн грн.

Чому популярний. Ремонт автомобілів, комп’ютерів, і побутової техніки дає змогу заробляти на продовженні строку служби речей, якими вже користуються клієнти. Особливо перспективними можуть бути спеціалізовані послуги, де бракує кваліфікованих майстрів.

Зазначимо, що середній вік автопарку в Україні зростає, а логістична активність у регіонах залишається високою. Запит на виїзний шиномонтаж чи ремонт на дорозі збільшився на 30−40%.

Що потрібно. Відкриття автосервісу вимагає значних стартових інвестицій в обладнання: оренду та підготовку боксу або обладнаний фургон (з вентиляцією, електрикою, надійною підлогою), спеціалізоване обладнання (підіймачі, шиномонтажні верстати, діагностичні сканери, компресори), інструменти та розхідники. Ну і звісно — технічні навички, а також необхідні інструменти та надійні постачальники запчастин.

Стартові вкладення: 100−300 тис. грн для вузькопрофільного ремонту; 400 тис. — 1,5 млн грн для невеликої автомайстерні.

Потенційний чистий прибуток: 25−100 тис. грн на місяць для невеликої майстерні зі стабільним завантаженням. Якщо власник сам виконує ремонт, він може заощадити на зарплаті найманого майстра, але його дохід залежатиме від власної продуктивності.

Серед плюсів:

автопарк України старіє, а вживані авто потребують регулярного сервісу, що створює стабільний потік клієнтів;

висока лояльність клієнтів: якщо власник авто знаходить «свого» майстра, він стає постійним клієнтом на роки;

висока маржинальність на послугах: маржа на ремонті може сягати 80%, що вище, аніж продаж запчастин;

навіть якщо клієнти дуже економлять, критичні несправності авто вони змушені ремонтувати негайно, а в разі запровадження обов’язкового техогляду справність стане умовою користування транспортом.

Мінуси:

кадровий голод через мобілізацію та міграцію;

дороге обладнання та перманентне коливання цін на запчастини;

залежність від постачальників: затримки з доставкою запчастин з-за кордону можуть паралізувати роботу боксу на тижні.

Послуги СТО та авторемонту особливо мають високий попит в прикордонних та транзитних областях, особливо на обслуговування комерційного транспорту та авто, що тільки заїжджають з Європи. В аграрних регіонах високий попит на ремонт сільгосптехніки. Також зважаючи на збільшення кількості електрокарів зростає попит і в ремонті таких автівок.

Кур’єрська доставка та локальна логістика

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Чому популярний. Онлайн-торгівля потребує доставки замовлень, а місцевому бізнесу часто потрібне оперативне перевезення товарів між складами, магазинами й клієнтами. 2026 року поштова та кур’єрська діяльність увійшла до напрямів із найбільшим чистим приростом ФОПів. Зараз онлайн-торгівля ще й популярна через постійні російські обстріли, через які офлайн-напрямок вимушений закриватися або він взагалі знищений.

Що потрібно: транспорт, телефон, планування маршрутів, облік замовлень і домовленості з магазинами або закладами. Починати можна з доставки в межах одного району чи міста.

Стартові вкладення: 30−150 тис. грн для роботи на власному транспорті; 200−600 тис. грн для невеликої служби доставки з кількома кур’єрами.

Потенційний чистий прибуток: 15−60 тис. грн на місяць для самозайнятого кур’єра з достатнім потоком замовлень; служба з кількома кур’єрами може отримувати більше, якщо уторгування покриває оплату праці, транспорт і координацію.

Головний ризик: пальне, амортизація транспорту та низька маржа на окремому замовленні.

Ремонтні роботи та енергоефективність житла

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Чому популярний. Ремонт житла, утеплення, монтаж систем опалення, резервного живлення та енергоефективних рішень можуть забезпечувати попит як у містах, так і в приватному секторі.

Що потрібно: практичний досвід, інструменти, транспорт, постачальники матеріалів, портфоліо виконаних робіт і дотримання вимог безпеки. Для електромонтажних та інших спеціалізованих робіт необхідні відповідні компетенції й допуски, коли вони передбачені законодавством.

Стартові вкладення: 80−250 тис. грн для невеликої бригади з базовим інструментом; спеціалізоване обладнання може суттєво збільшити бюджет.

Потенційний чистий прибуток: 30−100 тис. грн на місяць для невеликої бригади за умови достатньої кількості замовлень. Важливо відокремлювати оплату матеріалів від заробітку на роботах.

Порівняння: скільки потрібно грошей і на який прибуток розраховувати

Щоб оцінити можливості для старту, ми звели всі дані в одну таблицю*.

Бізнес Стартові вкладення Потенційний чистий прибуток на місяць Основна перевага Магазин / e-commerce 80–900 тис. грн 20–200 тис. грн Можливість масштабувати продаж IT-послуги 20–100 тис. грн 30–150 тис. грн Невеликі постійні витрати Кав’ярня / пекарня / їжа на виніс 80–250 тис. грн 30–80 тис. грн Регулярний попит Б’юті-послуги 50–500 тис. грн 20–60 тис. грн Постійні клієнти Освітні послуги 25–100 тис. грн 15–50 тис. грн Можливість працювати онлайн Ремонтна майстерня 100 тис. – 1,5 млн грн 25–100 тис. грн Попит на практичні послуги Доставка 30–600 тис. грн 15–60 тис. грн Робота з бізнес-клієнтами Ремонт та енергоефективність 80–250 тис. грн 30–100 тис. грн Можливість виконувати дорогі замовлення Крафтове виробництво 50–200 тис. грн 50–100 тис. грн Розвиток власного продукту Хендмейд 20–100 тис. грн 20–80 тис. грн Висока додана вартість

Довідка Finance.ua * Усі суми орієнтовні. Вони не є результатами єдиного статистичного дослідження: фактичний прибуток залежатиме від попиту, витрат, завантаження та досвіду власника. Для торгівлі й виробництва особливо важливо враховувати оборотний капітал, товарні залишки та витрати на сировину.

Як не помилитися з вибором ніші

Вибір ніші в регіонах сьогодні визначається двома факторами: швидкістю окупності та здатністю працювати в автономному режимі. Переважають сервісні моделі та мікровиробництва, які розв’язують локальні побутові чи енергетичні проблеми громадян у конкретній громаді.

Регіональні центри зайнятості у Рівному, Івано-Франківську, Полтаві тощо у відповідях на запити про конкретні проблеми підприємців називають декілька ключових:

нестабільність, повʼязана з воєнними ризиками і змінами на світовому ринку;

зростання податкового навантаження;

нестача кваліфікованих кадрів;

перебої з електропостачанням і висока вартість енергоносіїв.

Хоч підприємницька діяльність — завжди ризик, але кожна з бізнес-ідей напередодні запуску потребує тверезого розрахунку.

Наприклад, варто розуміти, що якщо бізнес-модель руйнується після 4 годин без світла — вона нежиттєздатна. Щоб це виправити — треба зробити бізнес автономним, а для цього врахувати витрати на енергонезалежність під час розрахунку окупності і середнього чеку.

Війна навчила підприємців бути швидкими. Багато бізнесів можна перевезти у валізі (е-commerce, освіта тощо). Якщо ж бізнес прив’язаний до важких верстатів, то треба враховувати ризики релокації у бізнес-плані.

Не треба нехтувати такими інструментами, як гранти. Часто саме вони можуть покрити до 100% стартових інвестицій, необхідних для запуску. Для цього варто вивчити можливості і навчитися писати грантові заявки.

Якщо ж бізнес потребує працівників певної кваліфікації, то варто вже на старті розуміти, чи буде у вас команда. До прикладу, СТО мають високу маржинальність, але через кадровий дефіцит можуть працювати у збиток. Тож без команди цей бізнес не вийде запустити, або ж підприємець має бути сам експертом.