У яких регіонах українці отримують найвищі пенсії (інфографіка) — Finance.ua

У яких регіонах українці отримують найвищі пенсії (інфографіка) Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

У яких регіонах українці отримують найвищі пенсії (інфографіка)

В Опендатабот, посилаючись на дані Пенсійного фонду України, проаналізували, як змінились виплати українським пенсіонерам від початку повномасштабної війни.

Станом на початок жовтня в Україні нараховується 10 726 239 пенсіонерів, з яких 6,5 мільйонів жінок (60,8%) та 4,2 мільйони чоловіків (39,2%).

За неповний 2022 рік кількість пенсіонерів скоротилася на 114 878 осіб. Майже половина від загальної кількості скорочення — 56 563 особи — припадає на дві області: Донецьку (-37 361) та Харківську (-19 202).

Найбільше пенсіонерів мешкає в Дніпропетровській області — 891 тис, в Донецькій — 751 тис., у Києві — 746 тис. та у Харківській області — 729 тис. осіб.

За 9 місяців 2022 року середня пенсія зросла на 14% — до 4 539,36 грн.

Найвищі виплати, в середньому, отримують кияни — 6231,49 грн.

в середньому, отримують кияни — 6231,49 грн. На другому місці мешканці Донецької області — 5 749,01 грн, на третьому — Луганська: 5 309,44 грн.

Найменша середня пенсія у Тернопільській області — 3 490,32 грн.

Наразі пенсію менше 3000 грн отримують 39% пенсіонерів. За неповний рік кількість пенсіонерів, що отримують такі виплати, скоротилася на 10%.

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Переважна більшість українських пенсіонерів — 8,2 мільйони або 77% — отримують пенсію через банки. За рік пенсіонерів, що довірили свої виплати банкам, побільшало на 7%, хоча усі роки до того їх кількість росла, в середньому, на 3%.

Здебільшого перевагу надають державним банкам: Приватбанк — 53%, Ощадбанк — 37%.

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