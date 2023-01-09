Найкращі країни для пенсіонерів: рейтинг Global Retirement — Finance.ua

Найкращі країни для пенсіонерів: рейтинг Global Retirement Сьогодні 16:02 — Особисті фінанси

Найкращі країни для пенсіонерів: рейтинг Global Retirement

Країни Європи, Австралія та Нова Зеландія посіли провідні місця у рейтингу Global Retirement Index-2022 , який відображає рівень життя пенсіонерів у тій чи іншій країні.

Перший Global Retirement Index вийшов у 2013 році. Він розраховується керуючою компанією Natixis та провайдером дослідницьких послуг у сфері фінансів та стратегічного консалтингу CoreData Research.

Як складали рейтинг

При складанні індексу країни оцінювалися за 18 критеріями, розподіленими на чотири основні категорії:

пенсійні фінанси,

матеріальний добробут,

якість життя,

охорона здоров’я.

Вони відображають ключові аспекти пенсійного забезпечення: фінансові засоби для комфортного життя на пенсії, доступ до якісних фінансових послуг для забезпечення збереження заощаджень та збільшення доходу, чисте та безпечне довкілля, а також доступ до якісних медичних послуг.

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Кожна з категорій у результаті отримувала оцінку від 0 до 100 відсотків, а загальний показник кожної країни обчислювався як среднеарифметическое значення.

Лідерами рейтингу стали Норвегія (81%), Швейцарія (80%) та Ісландія (79%). На іншому кінці списку опинилися Туреччина (39%), Бразилія (34%) та Індія (9%).

Загалом же «Глобальний пенсійний рейтинг — 2022» має такий вигляд.

Довідка Finance.ua:

як зазначалося раніше, деяким пенсіонерам, зокрема й тим, хто виїхав за кордон, можуть призупинити виплати. Справа в тому, що пенсія виплачується щомісяця за вказаним у заяві місцем проживання пенсіонера в межах України через пошту чи установи банків. За законом, виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду припиняється на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

однак українці, яким у країнах Євросоюзу продовжили терміни дії статусу захисту, можуть за кордоном подати заяву щодо призначення пенсії. Для цього спочатку потрібно зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ та вибрати вкладку «Заява про призначення пенсії», прочитати інформацію на екрані, а потім перейти за посиланням «Вхід». Деталі тут.



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uamedia За матеріалами:

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