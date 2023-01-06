Смартфони пенсіонерам: на якому етапі зараз перебуває державна ініціатива — Finance.ua

Смартфони пенсіонерам: на якому етапі зараз перебуває державна ініціатива Сьогодні 11:03 — Особисті фінанси

Смартфони пенсіонерам: на якому етапі зараз перебуває державна ініціатива

Є спостереження, що в Україні велика кількість приватних, а найголовніше — державних компаній, відходять від бюрократії з папірцями. Саме тому мільйони громадян намагаються користуватися додатком та порталом «Дія». Тут можна отримати багато послуг, а ось пенсіонери можуть навіть додати посвідчення та подати заявку на субсидії.

Все це добре, але далеко не у кожного пенсіонера є смартфон, доступ в інтернет, не всі люди похилого віку можуть отримати навички використання сучасної апаратури. Тут уже постало інше питання — як це вирішити?

Про це розповів офіційний представник Міністерства цифрової трансформації Мстислав Банік.

«Це справді важлива проблема, ми це розуміли від самого початку. Певні кроки та рішення вже були введені. У нас є цілий напрямок „Дія. Цифрова освіта“. Це веб-сайт. Можна відкрити гугл і в пошуку ввести „цифрову освіту“. Там у форматі коротких серій є безліч тем: починаючи з того, як чимось користуватися, як десь авторизуватися, як створити пошту, і закінчуючи тим, як сплатити за комуналку», — заявив Банік.

Читайте також Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам

Також на кожну послугу у «Дії» фахівці Міністерства знімають інструкцію для того, щоб показати, куди натиснути, пояснюють, що написати і в якому полі.

Щодо безкоштовних смартфонів, то, за словами Мстислава Баніка, війна відстрочила це питання.

«Думаю, ви пам’ятаєте, що у нас буквально в лютому минулого року стартувало обговорення президентського проекту, згідно з яким люди повинні були отримати смартфони. Йшлося про кілька мільйонів базових (недорогих — авт.) смартфонів, якими можна було забезпечити людей. Зрозуміло, що під час війни перед державою стоять інші пріоритети. Це питання відкладається, але впевнене, що ми до нього повернемося», — підсумував Мстислав Банік.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, 9 лютого 2022 року у Києві відбувся Diia Summit, де презентували нові держпослуги. Президент Володимир Зеленський також заявив, що навесні українці віком від 60 років отримають від держави безкоштовний смартфон і пільговий тариф;

запис на отримання смартфонів для вакцинованих українців віком від 60 років мав розпочатися у квітні 2022 року. Однак через повномасштабне вторгнення росії на територію Україну цю ініціативу відтермінували.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.