Як оформити пенсію українцям, які перебувають за кордоном — Finance.ua
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Як оформити пенсію українцям, які перебувають за кордоном

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Як оформити пенсію українцям, які перебувають за кордоном
Як оформити пенсію українцям, які перебувають за кордоном
Українці, яким у країнах Євросоюзу продовжили терміни дії статусу захисту, можуть за кордоном подати заяву щодо призначення пенсії.
Як пише видання «На пенсії», для цього спочатку потрібно зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ та вибрати вкладку «Заява про призначення пенсії», прочитати інформацію на екрані, а потім перейти за посиланням «Вхід».
Увійти до особистого кабінету можна за допомогою КЕП, після чого виконати такі кроки:
  • натиснути на розділ «Про пенсійне забезпечення»;
  • вибрати вкладку «Заява про призначення пенсії»;
  • погодитися на дистанційне інформування, обравши спосіб отримання повідомлень про обробку вашої заяви;
  • натиснути «Продовжити»;
  • вибрати вид пенсії, наприклад, «Пенсія за віком»;
  • заповнити анкету;
  • прикріпити скановані копії документів, які там будуть вказані.
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Після цього на екрані з’явиться повна форма заяви про призначення пенсії, яку можна буде редагувати у разі потреби. Заявку потрібно підписати за допомогою КЕП та відправити її до ПФУ натисканням кнопки «Підписати та відправити до ПФУ».
Раніше консультант Сергій Коробкін пояснював, що деяким пенсіонерам, зокрема й тим, хто виїхав за кордон, можуть призупинити виплати. Справа в тому, що пенсія виплачується щомісяця за вказаним у заяві місцем проживання пенсіонера в межах України через пошту чи установи банків. За законом, виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду припиняється на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
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За матеріалами:
Фокус
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