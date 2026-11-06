Зарплати військових у 2027 році: що відомо про підвищення та від чого залежатимуть виплати

Верховна Рада підтримала проєкт державного бюджету на 2027 рік у першому читанні 28 жовтня. Під час розгляду документа депутати також проголосували за бюджетні пропозиції, серед яких була поправка № 1279 щодо підвищення грошового забезпечення військовослужбовців.

Про це повідомляють Факти ICTV.

Що передбачає поправка до бюджету

Спочатку йшлося про збільшення мінімального розміру виплат щонайменше на 20%. Однак під час обговорення цієї пропозиції виникли розбіжності з Міністерством фінансів.

У підсумку сторони домовилися про інший підхід, зокрема уряд має розробити механізм підвищення, а розмір збільшення не обов’язково буде однаковим для всіх військових.

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Про це розповів автор поправки народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, під час переговорів із Мінфіном обговорювали, що військовослужбовці мають різний рівень грошового забезпечення. Зокрема, ті, хто підписав спеціальні контракти або отримує бойові виплати, вже мають вищі суми.

Тому депутат погодився з аргументом, що підвищення варто спрямувати насамперед тим, хто отримує менше. У такому разі для одних військових збільшення може перевищити 20%, для інших буде меншим. Це компроміс, на який пішли під час узгодження поправки.

Коли можуть підвищити грошове забезпечення військових

У поправці визначили дату, з якої має запрацювати підвищення, а саме 1 січня 2027 року. За словами Железняка, цю дату вдалося відстояти під час переговорів.

Однак остаточне рішення про розмір зарплати військових у 2027 році та відсоток підвищення залежить від Кабінету міністрів.

Народний депутат звернув увагу на два ризики, які можуть перешкодити реалізації ініціативи:

По-перше, уряд може не виконати доручення парламенту. По-друге, Кабмін може погодитися з необхідністю підвищення, але заявити, що для цього немає достатньо коштів.

Железняк також зауважив, що під час подальшого бюджетного процесу уряд має можливість змінювати документ. Тому голосування за поправку ще не гарантує, що запропонований механізм буде реалізований саме в тому вигляді, на який розраховували депутати.

Звідки можуть взяти гроші

Питання фінансування залишається одним із головних. Україна має значний дефіцит державного бюджету, а видатки на оборону та безпеку становлять найбільшу частину витрат. Тому для збільшення грошового забезпечення потрібно визначити конкретні джерела коштів.

За словами Ярослава Железняка, він не лише запропонував підвищити виплати військовим, а й паралельно провів поправку, яка передбачає закриття програми кешбеку. Депутат пояснив, що обсяг коштів на кешбек становить близько 8 млрд грн.

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Але Железняк вважає, що уряд не обов’язково використає запропонований депутатами алгоритм фінансування. За його словами, Кабмін може шукати кошти в резервному фонді та за рахунок внутрішніх запозичень, а також переглядати інші видатки.