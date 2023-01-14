Накопичувати на пенсію у молодості немає сенсу — американське дослідження — Finance.ua

Накопичувати на пенсію у молодості немає сенсу — американське дослідження Сьогодні 16:01 — Особисті фінанси

Накопичувати на пенсію у молодості немає сенсу — американське дослідження

Існує загальноприйнята думка, що потрібно починати накопичувати на пенсію у молодому віці. Проте група вчених Національного бюро економічних досліджень США висунула неочевидну альтернативну теорію.

Забезпечена старість як головна мета

Фахівці з фінансового планування часто рекомендують молоді відкладати якомога раніше, щоб відчути силу складного відсотка. Так, у США тих, хто тільки-но починає працювати, консультанти закликають користуватися пенсійним планом 401(k), який отримав назву за номером статті Податкового кодексу країни.

Цей план — альтернатива базовій державній пенсії — відповідно до нього, працівники відраховують кошти на індивідуальні пенсійні рахунки, також певні суми на рахунки співробітників можуть вносити роботодавці. І незважаючи на те, що план має очевидний плюс — ранні заощадження — є дослідження, яке вважає ці накопичення недоцільними.

Читайте також Найкращі країни для пенсіонерів: рейтинг Global Retirement

Дослідження, в якому йдеться про те, що молоді не варто відкладати гроші на пенсію, ґрунтується на гіпотезі життєвого циклу, запропонованій Франко Модільяні спільно з Альбертом Андо та Річардом Брумбергом. Ця теорія принесла Модільяні премію з економіки пам’яті Нобеля.

Гіпотеза передбачає, що людина розподіляє свої доходи між споживанням та заощадженнями залежно не від свого поточного заробітку, а від усіх ресурсів за весь життєвий цикл. І заощадження, які людина зберігає за часів вищих доходів, можуть бути перенесені на ті періоди, коли доходи виявилися нижчими.

З огляду на гіпотезу життєвого циклу, раціональні люди розподіляють ресурси так, щоб уникнути різких змін рівня життя. Відповідно до цієї моделі, вихід на пенсію — це головна причина падіння доходів, тому й ключовою метою довгострокових заощаджень мають бути накопичення на старість.​

Чому не потрібно відкладати

Досліджники пояснили, чому молодим людям не варто дбати про накопичення заздалегідь. Річ у тім, що:

Якщо ваша професія передбачає високий дохід, то зарплата зростатиме протягом усієї кар’єри. На початку шляху заробіток буде нижчим — і з накопиченнями краще зачекати. Простіше кажучи, якщо ви студент, який тільки влаштувався на свою першу роботу, немає сенсу заощаджувати кожну копійку заради пенсії — ви легко надолужите втрачене через декілька років, і тоді для цих накопичень вам потрібно буде відкладати менший відсоток від доходів.

Якщо ваша посада низькооплачувана, жодних кар’єрних планів немає і поточний рівень життя вас влаштовує, потрібно, насамперед, розібратися з тим, які соціальні гарантії на пенсії вам забезпечить держава. Наприклад, якщо ви все життя спокійно сортуєте посилки на складі Amazon, може виявитися, що намагатися накопичити мільйон на пенсію теж немає сенсу.

За словами дослідників, модель життєвого циклу передбачає, що певна сума грошей цінніша, коли ви менш багаті, тобто $1 тис. у 25 років, на старті кар’єри, означає для людини більше, ніж у 45 років.

Гіпотеза також передбачає, що своїм щорічним доходом працівник максимально задоволений, тому з відносно невеликим заробітком у молодості він не прагне заробити ще більше, а суму витрачає тому, що варіантів жити ще дешевше у нього теж не залишається.

Вважають, що більшого успіху в заощадженнях досягне молодь: їх перевага — довша дистанція. Дослідники вважають, що це необов’язково так: хоча заощадження під відсотки збільшать ваш капітал у майбутньому, не варто забувати про такий економічний термін, як тимчасова перевага: люди частіше віддають перевагу сьогоднішнім грошам, ніж грошам у майбутньому.

Обидва ці процеси компенсують один одного, тому успіх залежить від того, що з них є більш значущим. За словами дослідника, зазвичай тимчасова перевага переважає.

Читайте також Смартфони пенсіонерам: на якому етапі зараз перебуває державна ініціатива

Окрім того, потрібно ґрунтовно підходити до розрахунків: сила складного відсотка не матиме значення, якщо на фоні інфляції відсоткові ставки дорівнюватимуть 0.

І все ж таки, навіть у молодості варто займатися заощадженнями. Це допоможе сформувати звичку, що особливо важливо для не зовсім раціональних людей. Тоді робити накопичення в середньому віці, коли це найнеобхідніше, буде легше.

У молодому віці варто, передусім, «платити собі»: наприклад, внести початковий капітал у нерухомість, відкласти гроші на подушку безпеки.

Висновки дослідження

Гіпотеза життєвого циклу передбачає, що відкладати краще у періоди, коли ви заробляєте більше, щоб скористатися накопиченнями в той час, коли ваш дохід скоротиться: з цього погляду, зберігати краще не в молодості, а в середньому віці.

Хоча вважається, що перевага молоді — довша дистанція для накопичень, варто враховувати тимчасову перевагу. Це означає, що умовна $1000 дасть вам більше радості, якщо ви отримаєте її зараз, а не залишите до пенсії.

Молоді може бути раціональніше накопичувати кошти не на пенсію, а на інші цілі: наприклад, на придбання житла.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.