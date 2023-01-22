Чому в Україні середній розмір пенсії всього 112 євро — думка експертів — Finance.ua

Чому в Україні середній розмір пенсії всього 112 євро — думка експертів Сьогодні 14:23 — Казна та Політика

Чому в Україні середній розмір пенсії всього 112 євро — думка експертів

В Україні середній розмір пенсії, згідно з даними Пенсійного фонду України, у 2022 році становив трохи вище за 4622 грн. Фактично це 112 євро на місяць. Тим часом у сусідній Польщі середня пенсія перевищує 600 євро.

Про це пише Фокус.

Тетяна Сальникова, радниця Української асоціації адміністраторів пенсійних фондів, ексзаступниця міністра соцполітики з питань європейської інтеграції, каже, що в Україні слід терміново впроваджувати накопичувальний рівень пенсійної системи, оскільки демографія в країні не дозволяє функціонувати солідарній пенсійній системі.

Читайте також В яких банках українці отримують пенсії (інфографіка)

«У нас великі демографічні проблеми. Ще у 2003 році було ясно, що реформа потрібна. Якщо у нас сьогодні 10 млн 700 тис. пенсіонерів, то рівно стільки ж у нас і застрахованих осіб, за яких платять ЄСВ. З них 8,5 млн — наймані працівники, інші — ФОПи або люди, за яких держава платить ЄСВ. У нас уже працюючих менше, ніж пенсіонерів. За таких умов або треба половину зарплати забирати, щоб платити пенсії, або щось інше. Тому і виникає потреба в накопичувальному рівні. Це треба робити сьогодні. Все одно солідарна система фінансується за рахунок дотацій ПФУ», — зазначила Тетяна Сальникова.

За її словами, демографія в країні й раніше не дозволяла створити базу для стійкої солідарної системи, а війна посилила ці проблеми, тому що в Україні гинуть люди працездатного віку, а також країні загрожує криза народжуваності.

Читайте також Накопичувати на пенсію у молодості немає сенсу — американське дослідження

«Буде криза народжуваності — про це розповідала директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Елла Лібанова. Гостро стоїть і питання міграції. За даними комісара ООН, 87% тих, що виїхали з України, поки не планують повертатися, велика міграція, а це люди працездатного віку та діти. Пенсійна солідарна система стає обтяжливою за таких умов», — каже Тетяна Сальникова.

Голова правління Growford Institute Віталій Ломакович вважає, що накопичувальний рівень пенсійної системи в Україні слід запускати.

«Демографічна тенденція щодо скорочення працездатного населення, яке, по суті, є основою функціонування солідарної пенсійної системи, надалі навіть посилиться, що призведе в результаті до обмеження розмірів майбутніх пенсійних виплат або до додаткового навантаження на державний бюджет», — каже Віталій Ломакович.

Тобто, щоб уникнути повного краху пенсійної системи, експерти виступають за якнайшвидше впровадження накопичувальних рахунків для майбутніх пенсіонерів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.