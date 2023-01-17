В яких банках українці отримують пенсії (інфографіка) — Finance.ua

В яких банках українці отримують пенсії (інфографіка) Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

В яких банках українці отримують пенсії (інфографіка)

Загальна кількість пенсіонерів — одержувачів виплат через поточні рахунки в банках на 1 січня 2023 року становила 8,319 млн осіб. Решта 2,369 млн пенсіонерів отримували виплати через «Укрпошту».

Про це свідчать дані Пенсійного фонду України.

За даними ПФУ, частка ПриватБанк у становить 53,9%. У держбанку отримують виплати 4,483 млн осіб.

На другому місці державний Ощадбанк (36,1%, пенсії отримують 3,003 млн осіб).

У банку з іноземним капіталом Райффайзен Банк Аваль пенсії отримують 335 тисяч осіб (4,0%).

У решті банків отримують пенсії 499 тисяч осіб (6,0%).

За даними ПФУ, сума перерахування коштів через банки за січень-грудень 2022 року склала 457 млрд гривень, що на 21,3% більше, ніж у 2021 році (376,7 млрд гривень).

Довідка Finance.ua:

за даними Пенсійного фонду, найбільший середній розмір пенсії отримують у Києві — 6366 грн. Найменший — у Тернопільській області — 3 534 грн;

станом на початок жовтня в Україні нараховується 10 726 239 пенсіонерів, з яких 6,5 мільйона жінок (60,8%) та 4,2 мільйона чоловіків (39,2%);

існує загальноприйнята думка, що потрібно починати накопичувати на пенсію у молодому віці. Проте група вчених Національного бюро економічних досліджень США висунула неочевидну альтернативну теорію.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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