В яких банках українці отримують пенсії (інфографіка) — Finance.ua

В яких банках українці отримують пенсії (інфографіка)
Загальна кількість пенсіонерів — одержувачів виплат через поточні рахунки в банках на 1 січня 2023 року становила 8,319 млн осіб. Решта 2,369 млн пенсіонерів отримували виплати через «Укрпошту».
Про це свідчать дані Пенсійного фонду України.
За даними ПФУ, частка ПриватБанку становить 53,9%. У держбанку отримують виплати 4,483 млн осіб.
На другому місці державний Ощадбанк (36,1%, пенсії отримують 3,003 млн осіб).
У банку з іноземним капіталом Райффайзен Банк Аваль пенсії отримують 335 тисяч осіб (4,0%).
У решті банків отримують пенсії 499 тисяч осіб (6,0%).
За даними ПФУ, сума перерахування коштів через банки за січень-грудень 2022 року склала 457 млрд гривень, що на 21,3% більше, ніж у 2021 році (376,7 млрд гривень).
Довідка Finance.ua:
- за даними Пенсійного фонду, найбільший середній розмір пенсії отримують у Києві — 6366 грн. Найменший — у Тернопільській області — 3 534 грн;
- станом на початок жовтня в Україні нараховується 10 726 239 пенсіонерів, з яких 6,5 мільйона жінок (60,8%) та 4,2 мільйона чоловіків (39,2%);
- існує загальноприйнята думка, що потрібно починати накопичувати на пенсію у молодому віці. Проте група вчених Національного бюро економічних досліджень США висунула неочевидну альтернативну теорію.
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