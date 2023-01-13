Майже 70 тисяч пенсіонерів отримують пенсії до 2 тис. грн - статистика ПФУ — Finance.ua
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Майже 70 тисяч пенсіонерів отримують пенсії до 2 тис. грн - статистика ПФУ

Особисті фінанси
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Майже 70 тисяч пенсіонерів отримують пенсії до 2 тис. грн - статистика ПФУ
Майже 70 тисяч пенсіонерів отримують пенсії до 2 тис. грн - статистика ПФУ
Середній розмір пенсії за рік зріс на 631,06 гривень, або на 15,8% — до 4 622,59 гривень.
Про це свідчать дані Пенсійного фонду України.
За даними ПФУ, станом на 1 січня пенсії в Україні отримували 10 687 921 особа. За рік кількість пенсіонерів скоротилася на 153 196 осіб.
Найбільший середній розмір пенсії отримують у Києві — 6366 грн. Найменший — у Тернопільській області — 3 534 грн.
Інфографіка: Пенсійний фонд
Інфографіка: Пенсійний фонд
Яку пенсію отримують українці:
  • понад 10 000 грн отримують 776 328 осіб (7,3%). Середній розмір 14 676 грн;
  • від 5001 до 10 000 грн отримують 2 040 330 oci6 (19,1%). Середній розмір 6776 грн;
  • від 4001 до 5000 грн отримують 1 218 845 осіб (11,4%). Середній розмір 4457 грн;
  • від 3001 до 4000 грн отримують 2 515 573 особи (23,5%). Середній розмір 3470 грн;
  • від 2001 до 3000 грн отримують 4 067 577 oci6 (38,1%). Середній розмір 2443 грн;
  • до 2000 грн отримують 69 268 осіб (0,6%). Середній розмір 1209 грн.
Інфографіка: Пенсійний фонд
Інфографіка: Пенсійний фонд
У 2023 році не передбачено підвищення мінімальної пенсії та мінімальної зарплати, від якої залежить розмір окремих пенсій. Водночас уряд вирішив провести індексацію пенсій з 1 березня. На це у державно бюджеті передбачено майже 40 млрд гривень.

Довідка Finance.ua:

  • за даними Опендатабот, найбільше пенсіонерів мешкає в Дніпропетровській області — 891 тис, в Донецькій — 751 тис., у Києві — 746 тис. та у Харківській області — 729 тис. осіб;
  • з 1 січня пенсіонери в Україні отримують дещо збільшену ще 1 грудня пенсію: мінімальна становить 2 093 грн (опісля підвищення на 66 грн), а максимальна — 20 930 грн

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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