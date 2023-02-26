Які були зарплати в Польщі у січні 2023 року — Finance.ua
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Які були зарплати в Польщі у січні 2023 року

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Які були зарплати в Польщі у січні 2023 року
Які були зарплати в Польщі у січні 2023 року
Головне статистичне управління підготувало дані про середню зарплату в Польщі у січні 2023 року.
Про це пише uamedia.eu.

Розмір середньої зарплати

Так, у січні 2023 року середня зарплата на підприємствах в Польщі склала 6883,92 злотих брутто. У грудні 2022 року вона становила 7329,88 злотих брутто через виплачені тоді різдвяні премії. У січні 2022 року середня брутто на підприємствах становила 6064,16 злотих. Відтак, збільшення середньої зарплати склало понад 800 зл.
У сфері підприємницької діяльності у січні найбільше заробляли працівники інформації та комунікації — аж 11 859,24 злотих брутто. Найменший дохід був зафіксований у сфері розміщення та гастрономії — 5012,48 злотих брутто.

У кого зросли зарплати найбільше

Найбільший стрибок середньої зарплати зафіксовано у працівників транспортно-складського господарства. Тут заробітки у 2023 році зросли аж на 25% порівняно з минулим роком.
Представлені дані стосуються підприємств, де працює понад 9 осіб. У розрахунках Головне управління статистики враховувало, крім основної заробітної плати, ще й премії, понаднормові години, винагороди (заохочення).

Мінімальна зарплата у Польщі

Мінімальна заробітна плата в Польщі зросла з 1 січня 2023 року (до 3490 зл брутто/2709 зл нетто), а з 1 липня відбудеться ще один етап підвищення — до 3600 зл брутто/2784 зл нетто.

Довідка Finance.ua:

  • уряд Польщі готує зміни для тих, хто шукає роботу;
  • у Польщі українцям пропонують не лише тяжку фізичну працю, є попит і на екзотичні вакансії. Наприклад, тестувальник ігристого або живий манекен;
  • у 2022 році у Польщі виявили 7 482 громадянина України, які працювали нелегально. Це на 29% менше порівняно з 2021 роком.
Після 24 лютого 2022 року, коли росія розв’язала повномасштабну війну проти України, українці масово виїхали за кордон, частина з них — власним автотранспортом. Подорожуючи за кордон на власній автівці, варто заздалегідь потурбуватись про наявність Зеленої картки, без якої перетин кордону неможливий.

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За матеріалами:
uamedia
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