Які були зарплати в Польщі у січні 2023 року — Finance.ua

Які були зарплати в Польщі у січні 2023 року Сьогодні 13:14 — Особисті фінанси

Які були зарплати в Польщі у січні 2023 року

Головне статистичне управління підготувало дані про середню зарплату в Польщі у січні 2023 року.

Про це пише uamedia.eu.

Розмір середньої зарплати

Так, у січні 2023 року середня зарплата на підприємствах в Польщі склала 6883,92 злотих брутто. У грудні 2022 року вона становила 7329,88 злотих брутто через виплачені тоді різдвяні премії. У січні 2022 року середня брутто на підприємствах становила 6064,16 злотих. Відтак, збільшення середньої зарплати склало понад 800 зл.

У сфері підприємницької діяльності у січні найбільше заробляли працівники інформації та комунікації — аж 11 859,24 злотих брутто. Найменший дохід був зафіксований у сфері розміщення та гастрономії — 5012,48 злотих брутто.

У кого зросли зарплати найбільше

Найбільший стрибок середньої зарплати зафіксовано у працівників транспортно-складського господарства. Тут заробітки у 2023 році зросли аж на 25% порівняно з минулим роком.

Представлені дані стосуються підприємств, де працює понад 9 осіб. У розрахунках Головне управління статистики враховувало, крім основної заробітної плати, ще й премії, понаднормові години, винагороди (заохочення).

Мінімальна зарплата у Польщі

Мінімальна заробітна плата в Польщі зросла з 1 січня 2023 року (до 3490 зл брутто/2709 зл нетто), а з 1 липня відбудеться ще один етап підвищення — до 3600 зл брутто/2784 зл нетто.

Довідка Finance.ua:

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uamedia За матеріалами:

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