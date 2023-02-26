Які були зарплати в Польщі у січні 2023 року — Finance.ua

Які були зарплати в Польщі у січні 2023 року
Головне статистичне управління підготувало дані про середню зарплату в Польщі у січні 2023 року.
Про це пише uamedia.eu.
Розмір середньої зарплати
Так, у січні 2023 року середня зарплата на підприємствах в Польщі склала 6883,92 злотих брутто. У грудні 2022 року вона становила 7329,88 злотих брутто через виплачені тоді різдвяні премії. У січні 2022 року середня брутто на підприємствах становила 6064,16 злотих. Відтак, збільшення середньої зарплати склало понад 800 зл.
У сфері підприємницької діяльності у січні найбільше заробляли працівники інформації та комунікації — аж 11 859,24 злотих брутто. Найменший дохід був зафіксований у сфері розміщення та гастрономії — 5012,48 злотих брутто.
У кого зросли зарплати найбільше
Найбільший стрибок середньої зарплати зафіксовано у працівників транспортно-складського господарства. Тут заробітки у 2023 році зросли аж на 25% порівняно з минулим роком.
Представлені дані стосуються підприємств, де працює понад 9 осіб. У розрахунках Головне управління статистики враховувало, крім основної заробітної плати, ще й премії, понаднормові години, винагороди (заохочення).
Мінімальна зарплата у Польщі
Мінімальна заробітна плата в Польщі зросла з 1 січня 2023 року (до 3490 зл брутто/2709 зл нетто), а з 1 липня відбудеться ще один етап підвищення — до 3600 зл брутто/2784 зл нетто.
Довідка Finance.ua:
- уряд Польщі готує зміни для тих, хто шукає роботу;
- у Польщі українцям пропонують не лише тяжку фізичну працю, є попит і на екзотичні вакансії. Наприклад, тестувальник ігристого або живий манекен;
- у 2022 році у Польщі виявили 7 482 громадянина України, які працювали нелегально. Це на 29% менше порівняно з 2021 роком.
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