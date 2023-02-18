Тестувальник ігристого і живий манекен: які екзотичні вакансії пропонують українцям у Польщі — Finance.ua

Тестувальник ігристого і живий манекен: які екзотичні вакансії пропонують українцям у Польщі Сьогодні 14:15 — Особисті фінанси

Тестувальник ігристого і живий манекен: які екзотичні вакансії пропонують українцям у Польщі

У Польщі українцям пропонують не лише тяжку фізичну працю, є попит і на екзотичні вакансії.

Про це повідомляє аналітичний центр міжнародної компанії із працевлаштування Gremi Personal.

Центр опублікував топ-10 екзотичних вакансій, які пропонують у Польщі:

визначатель статі курчат на птахофабриці;

черга-мен в державних закладах;

тестувальник ігристого вина на завод з виробництва вин;

збирач черв’яків в рибацький магазин;

тестувальник комп’ютерних додатків;

розпрямляч подушок у меблевий салон;

ремонтник погризаних речей в притулок для цуценят;

біхевіорист у зоопарк;

живий манекен в магазин одягу;

тестувальник корму для тварин на завод.

«Ринок праці стрімко змінюється, а стереотип, що українцям у Польщі пропонують виключно тяжку фізичну роботу, подекуди все ще є. Ця добірка екзотичних вакансій, з якими до нас зверталися роботодавці, демонструє що у Польщі можна знайти роботу за будь-яким покликом», — каже Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутаціїї Gremi Personal.

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Експертка додає, що безсумнівно попит на традиційні спеціальності набагато вищий, але для того, щоб знайти вакансію для душі, потрібно одне — не припиняти пошуки.

Зарплати

В агенції кажуть, що зазвичай робітники на підприємствах заробляють 15 — 17 злотих за годину, що в еквіваленті приблизно 130 — 150 гривень. Ця ставка підвищується разом із посадою, якщо робітник показує гарні результати.

Керівником можна стати вже за три місяці після початку роботи.

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Робітники самі обирають, скільки вони хочуть працювати — 8, 10 чи навіть 12 годин.

Загалом у середньому робітники заробляють $1000 — $1100 на місяць.

У яких сферах найчастіше працюють українці

Зараз найбільше українців працюють у секторі харчової промисловості. На виробництво їжі припадає 40% працевлаштованих. Це робота, приміром, у ресторанах чи на фабриках. Приблизно така частка припадає на товарне виробництво. Інші 20% майже рівномірно розподілені від фармацевтики до бджільництва.

Цікаво, що останній рік вдвічі збільшився попит на працівників у сфері виробництва яхт.

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