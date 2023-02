Скільки заробляють програмісти в Польщі — Finance.ua

Скільки заробляють програмісти в Польщі Сьогодні 14:03 — Особисті фінанси

Скільки заробляють програмісти в Польщі

Польський портал з пошуку роботи в ІТ Just Join IT опублікував дослідження зарплат програмістів на місцевому ринку.

У рамках дослідження, аналітики порталу переглянули понад 175 000 вакансій, розміщених в 2022 році, а також опитали 3000 спеціалістів. До слова, серед всіх вакансій близько 60 000 були зазначені як відкриті для українських спеціалістів. Ось найцікавіші цифри та спостереження.

Попри загальносвітовий тренд звільнень в Big Tech, який розпочався у 2022 році, дані Just Join IT з польського ринку праці свідчать про збереження позитивної динаміки росту. Кількість вакансій для програмістів та інших спеціалістів сектору IT зросла на 183% порівняно з 2021 роком.

IT-спеціалістів не вистачає. За оцінками різних профільних установ, у Польщі у 2022-му році не вистачало від кількох десятків до кількох сотень тисяч працівників сфери ІТ. Збільшення кількості вакансій в ІТ майже у 3 рази свідчить про постійне зростання попиту на спеціалістів цієї сфери, а цю прогалину можуть заповнити ІТ-спеціалісти з України, яких охоче запрошують до співпраці компанії з Польщі та інших країн Європи. 33,7% всіх вакансій на порталі Just Join IT становили так звані Friendly Offers (вакансії для українських спеціалістів).

Підвищення середньої зарплати становило від 15,9% до 28,3% у випадку договору найму, а також від 16,5% до 25,1% у випадку співпраці b2b. Діапазон середніх винагород становив від $1700 на місяць для джуніора на договорі найму, до понад $6900 для синіора на B2B.

Найбільш високооплачуваною спеціалізацією в сфері IT є DevOps. У середньому джуніор DevOps спеціаліст міг заробити $2500 на умовах b2b та $2120 на умовах договору найму, мідл спеціалісту в цій категорії пропонували у середньому $4600 на b2b та $3900 за договором. А синіор DevOps міг розраховувати на середні ставки $6100 (b2b) та $5300 (договір).

Найбільшим попитом серед роботодавців користуються спеціалісти з JavaScript та Java, а також тестувальники застосунків.

Найпопулярнішими категоріями серед спеціалістів IT, які шукають роботу, були JavaScript, Testing, Java, PM, Python та .NET.

Серед спеціалістів з України, так само як і у Польщі, найбільш популярними категоріями в ІТ були JavaScript, QA і Java. Серед вимог до кандидатів з України, окрім знання необхідних для тієї чи іншої вакансії мов програмування та технічних навичок, ключовою вимогою є знання англійської мови.

