Чи має ФОП платити податки з декретних виплат у 2025 році — роз’яснення юриста Сьогодні 20:02 — Особисті фінанси

Чи має ФОП платити податки з декретних виплат у 2025 році — роз’яснення юриста

Якщо жінка отримала декретні виплати на рахунок ФОП, виникає питання: чи потрібно сплачувати податки із суми декретних виплат та показувати ці кошти у декларації?

Відповідь на це питання дала юристка Ірина Ярута, повідомляє Інформатор Україна.

Для ФОП на загальній системі оподаткування: доходом ФОП є кошти, отримані зазначеною особою виключно від здійснення підприємницької діяльності. Якщо ФОП на загальній системі оподаткування отримує інші доходи, ніж від підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими ПКУ для платників податків — фізичних осіб. Декретні виплати від ПФУ не є доходом від підприємницької діяльності та не включаються у дохід ФОП.

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Для ФОП на спрощеній системі оподаткування: до складу доходу ФОП — платника єдиного податку не включаються, серед іншого, суми коштів цільового призначення, що надійшли зокрема від Пенсійного фонду України. Отже, кошти у вигляді страхових виплат, які виплачуються ПФУ, не включаються до доходу ФОП, проте оподатковуються за загальними правилами, встановленими ПК України для платників податків — фізичних осіб.

Тобто, підприємець як на загальній, так і на спрощеній системі оподаткування не включає до доходу ФОП суми декретних виплат. Проте виникає наступне питання, чи потрібно платити податки із цих коштів фізичній особі (а не ФОП):

Щодо податку на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО): відповідно до п.п. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 ПК України не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, зокрема, сума допомоги по вагітності та пологах, сума страхових виплат, які отримує платник податку з фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування згідно із законом. Таким чином, ПДФО із суми декретних виплат не сплачується.

Щодо військового збору — звільняються від оподаткування збором доходи, що згідно з розд. IV ПК України не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою). Таким чином, ВЗ із суми декретних виплат не сплачується. «Отож, дохід, у вигляді суми допомоги по вагітності та пологах, що виплачується ФОПу ПФУ, не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором », — каже Ірина.

», — каже Ірина. Щодо ЄСВ — ФОП не сплачує ЄСВ із суми декретних виплат. Податківці це пояснюють тим, що ФОП визначає базу сплати ЄСВ самостійно, але не менше мінімальної зарплати. Тобто, виходить, що виплати, які ФОП отримує від ПФУ не впливають на цю базу і ЄСВ не платиться.

Оскільки, суми декретних виплат звільняються від сплати податків, ці кошти також не включаються до податкових декларацій. Отож, оподаткування декретних виплат ФОП та найманим працівникам кардинально відрізняється.

«Але, зверніть увагу, якщо ФОП є посередником у виплаті декретних своїм найманим працівникам, то у такому разі усе відбуватиметься стандартно — з нарахуванням і сплатою ЄСВ на суму допомоги», — каже юристка.

Сплата податків та подання звітності ФОП під час перебування у декретній відпустці

Перебування ФОП у декреті не звільняє від обовʼязку сплати податків та ЄСВ і подання звітності. У період декрету на ФОП поширюються загальні правила обраної нею системи оподаткування, а саме:

єдиний податок та військовий збір ФОПу на 1 та 2 групі — треба платити;

єдиний податок та військовий збір ФОПу 3 групи — треба платити за наявності доходу (немає доходу — не платимо);

ПДФО та військовий збір на загальній системі оподаткування — треба платити за наявності доходу (немає доходу — не платимо);

ЄСВ «за себе» і далі треба сплачувати.

«Нагадуємо, що з 1 січня 2025 року повернули обовʼязок сплати ЄСВ для всіх ФОП (за винятком осіб з інвалідністю, пенсіонерів та офіційно працевлаштованих осіб). Єдиний виняток по сплаті ЄСВ може бути у разі, якщо жінка-ФОП також оформлена як найманий працівник і ЄСВ за неї вже сплачує роботодавець за основним місцем роботи.

Звісно, не забуваємо, що ФОП 1 чи 2 групи, який не має найманих працівників, може скористатися правом на «податкові канікули» та не сплачувати ЄП і ВЗ один місяць протягом календарного року. Для оформлення податкової відпустки обовʼязковою умовою є попереднє (до дати початку відпустки) повідомлення податкову про таку відпустку.

Заяву на відпустку у довільній формі можна подати через Електронний кабінет (меню «Листування з ДПС») або у паперовій формі безпосередньо в орган ДПС за місцем реєстрації. Якщо ФОП оформить податкову відпустку, то ЄП та ВЗ не платиться, але ЄСВ все одно платити доведеться. А ось для ФОП 3 групи або ФОП на загальній системі оподаткування такої відпустки немає, оскільки сплата податків залежить від наявності доходу", — каже Ярута.

Інформатор Гроші За матеріалами:

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