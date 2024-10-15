«Декретна» відпустка: Мінюст розповів усі ньюанси — Finance.ua

«Декретна» відпустка: Мінюст розповів усі ньюанси Сьогодні 21:00 — Казна та Політика

«Декретна» відпустка: Мінюст розповів усі ньюанси

Міністерство юстиції України нагадало права на відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років. Про це пише Кадровик.

Кому надається відпустка

Після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за бажанням матері або батька дитини одному з них надається відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років.

Ця відпустка може бути використана повністю або частково також:

бабою, дідом;

іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною;

особою, яка всиновила чи взяла під опіку дитину;

одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів.

Право на відпустку по догляду за дитиною може використовувати одночасно лише одна із зазначених осіб.

Документи

Для отримання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку необхідно звернутися до роботодавця з наступними документами:

письмова заява на ім’я роботодавця;

копія свідоцтва про народження дитини (для підтвердження віку дитини).

Бабі, діду чи іншим родичам, які фактично доглядають за дитиною, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається на підставі довідки з місця роботи (навчання, служби) одного з батьків дитини те, що він (вона) вийшов (вийшла) на роботу до закінчення терміну цієї відпустки.

За бажанням особи, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, вона може працювати на умовах неповного робочого часу або вдома. У випадку виходу на роботу відпустка переривається, проте виплата допомоги при народженні дитини не припиняється.

Стаж роботи

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю.

Крім того, такий період зараховують до:

страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску;

страхового стажу для призначення пенсії.

Достроковий вихід

Перебуваючи у декретній відпустці, жінка, чоловік або інші родичі мають право перервати її.

Про дострокове припинення такої відпустки потрібно повідомити роботодавця не пізніш як за 10 календарних днів до дня дострокового припинення такої відпустки.

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Гроші

Батьки при народженні першої та кожної наступної дитини отримують допомогу при народженні дитини у розмірі 41 280 грн. Виплата цієї допомоги здійснюється одноразово у сумі 10 320 грн, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

Військова служба

Право на відстрочку від мобілізації мають саме жінки. Чоловік, який іде у відпустку з догляду за дитиною, не може мати права на відстрочку від призову на цій підставі.

Раніще ми писали про пільги для багатодітних сімей:

Багатодітним сім’ям надається:

50% знижки за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах норм, визначених законодавством;

безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі);

безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».

Довідка Finance.ua:

За законом України, коли у подружжя більше, ніж три дитини, то їм надають статус багатодітної сім’ї. Відтак, для таких категорій громадян передбачені певні пільги та соцвиплати.

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