Виплати багатодітним у 2023: скільки отримуватиме сім'я за кожну дитину — Finance.ua
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Виплати багатодітним у 2023: скільки отримуватиме сім'я за кожну дитину

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Виплати багатодітним у 2023: скільки отримуватиме сім'я за кожну дитину
Виплати багатодітним у 2023: скільки отримуватиме сім'я за кожну дитину
За законом України, коли у подружжя більше, ніж три дитини, то їм надають статус багатодітної сім’ї. Відтак, для таких категорій населення передбачені певні пільги та соцвиплати.
Нагадуємо, що у 2023 році прожитковий мінімум українців змінився. А отже соціальні виплати на дітей залишаться такими ж, що й у 2022 році.

Які виплати отримує багатодітна сім’я

У 2022 році розмір допомоги багатодітним становив 2 100 гривень. Ця допомога призначається на третю і кожну наступну дитину. Виплачується допомога щомісяця до моменту, коли дитина досягне 6 років.
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У разі коли в сім’ї одночасно народилося двоє і більше дітей, виплата здійснюється на кожну таку дитину.

Пільги для багатодітних сімей

Багатодітним сім’ям надається:
  • 50% знижки за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах норм, визначених законодавством;
  • безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;
  • першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;
  • безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі);
  • безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».
Нагадаємо, допомога від держави при народженні малюка становить 41 280 гривень. Проте повну суму дають не одразу. Спочатку виплачують першу частину допомоги — 10 320 гривень, далі рівними частинами протягом трьох років щомісяця перераховують 860 гривень.

Виплати ВПО у 2023 році

Щомісячна допомога на проживання переселенцям становить 3 тисячі гривень на кожну дитину та людину з інвалідністю. Також по 2 тисячі гривень на кожну людину старше 18 років.
Крім того, багато міжнародних організацій фінансово допомагають, а саме:
  • Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні спільно з Товариством Червоного Хреста України — 2 500 гривень на особу;
  • Програми від ЮНІСЕФ «Спільно» — 2 200 гривень на особу;
  • Агентства ООН у справах біженців — 2 200 гривень на особу;
  • Всесвітньої продовольчої програми ООН — 2 220 гривень на особу;
  • Міжнародної організації з міграції (МОМ) — 2 200 гривень на особу;
  • Норвезької ради у справах біженців (NRC) — визначається індивідуально.
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За матеріалами:
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