Відпустка по догляду за дитиною: в Раді готують зміни до закону — Finance.ua

Відпустка по догляду за дитиною: в Раді готують зміни до закону Сьогодні 08:32 — Особисті фінанси

Відпустка по догляду за дитиною: в Раді готують зміни до закону, Фото: freepik.com

У Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері соціальних відпусток № 9018, яким передбачається внесення змін до КЗпП та Закону України Про відпустки.

Що пропонують змінити

1. Проєктом акту пропонується надати визначення поняттям одинока матір та одинокий батько:

так, одинокою матір’ю є мати дитини, у актовому записі та/або свідоцтві про народження якої відомості про чоловіка як батька внесені в установленому порядку за її вказівкою; мати дитини, батько якої помер, відповідно до рішення суду позбавлений батьківських прав, визнаний безвісно відсутнім або оголошений померлим, якщо ця дитина не була усиновлена іншим чоловіком;

одиноким батьком є батько дитини, матір якої померла, відповідно до рішення суду позбавлена батьківських прав, визнана безвісно відсутньою або оголошена померлою, якщо ця дитина не була усиновлена іншою жінкою.

2. За бажанням матері (батька) дитини надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. При цьому така відпустка може бути використана батьками одночасно. Але з загального трирічного строку, тривалість одночасного перебування у відпустці обох батьків не може бути більшою 4 місяців.

3. Збільшать тривалість відпустки без збереження зарплати для догляду за дитиною. Зокрема, пропишуть, що у разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, одному з батьків дитини в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною восьмирічного віку (наразі передбачено — не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку).

4. Додаткову відпустку працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А пропонують надавати і матері і батьку. Так, матері та батьку, які мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або які усиновили дитину, матері та батьку особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одиноким матері та батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, а також особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.

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