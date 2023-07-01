Чому літня відпустка під час війни потрібна більше, ніж будь-коли — Finance.ua

Чому літня відпустка під час війни потрібна більше, ніж будь-коли Сьогодні 18:12 — Особисті фінанси

Чому літня відпустка під час війни потрібна більше, ніж будь-коли

15 місяців Україна живе у стані повномасштабної війни — це майже 470 днів. І ми не знаємо, скільки ще таких днів попереду. Увесь цей час українці багато працюють, волонтерять, допомагають постраждалим та ЗСУ, тобто роблять усе, що в їхніх силах, для швидкого наближення перемоги України.

Однак ресурси мають властивість вичерпуватися, це призводить до вигорання та морального виснаження. Вихід — дати собі можливість відпочити, але от проблема — дехто вважає, що відпустка під час війни не на часі.

Про ставлення українців до літнього відпочинку, доречність і користь відпусток під час воєнного стану пише Work.ua

На початку червня 2023 року Work.ua провів опитування серед користувачів сайту. Було два запитання: як українці ставляться до відпусток під час війни й що робитимуть влітку.

Так, 78% респондентів підтримали ідею літнього відпочинку і 22% відповіли, що зараз брати відпустку недоречно.

Цікаво те, що минулого року проводилось подібне опитування. І тоді 48% опитаних вважали, що треба йти у літню відпустку, для 52% — це було не на часі.

На запитання «Чи плануєте ви відпустку цього літа?» респонденти відповіли так:

Ні, активно шукатиму нову роботу — 40%.

Ні, буду продовжувати працювати — 25%.

Так, планую поїздку по Україні (безпечний регіон, дача, турбаза) — 16%.

Так, планую поїздку за кордон — 9%.

Ні, мене звільнили, я без роботи — 6%.

Я зараз у вимушеній безоплатній відпустці — 2%.

Ні, захищаю Україну / займаюся волонтерською діяльністю — 2%.

Тобто на другий рік війни більшість українців підтримують ідею відпочинку, але не всі планують йти чи їхати у відпустку.

Чому відсутність відпочинку — це прямий шлях до вигорання

Наразі відпочинок є важливішим, ніж до війни. Оскільки зараз люди більше виснажуються, перебувають у стресі й, відповідно, потребують більше часу на відновлення сил. Тобто відпустка та й будь-який відпочинок потрібні українцям, щоб продовжувати функціонувати.

Люди, які працюють розумово, знаходяться в зоні підвищеного ризику вигорання через майже цілодобове перебування перед моніторами комп’ютерів і в інформаційному просторі. Усе це максимально негативно впливає на працездатність, здоров’я і настрій. З втратою ресурсу скорочуватимуться компетенція та енергія, що призводить до непродуктивності.

Роботодавці мають заохочувати співробітників до використання свого права на щорічну відпустку. Як варіант навіть розглянути можливість примусової відпустки, якщо зрозуміло, що людина не брала її давно.

Де та як відпочивати — немає різниці?

Через бойові дії та їхні наслідки традиційні види відпочинку стали недоступними українцям. В основному йдеться про морський відпочинок на Азовському чи Чорному морях, адже саме його зазвичай вибирала більшість внутрішніх туристів.

Звісно, можна вирушити на море за кордон, однак ця розкіш нині доступна далеко не всім. Причини різні — починаючи від вартості та тривалості дороги, закінчуючи тим, що зараз багато хто не може виїхати з країни.

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Але є альтернативи всередині України, вибір у нас є: Карпатські курорти на будь-який смак та кишеню, заміський відпочинок на турбазах в межах вашого регіону, захід країни. Та навіть 1−2 тижні, проведені на дачі з тишею та співом птахів, сприятливо впливають на самопочуття.

Пам’ятайте, щоб перемикнути стан і відпочити, достатньо змінити картинку з міського на заміський пейзаж. Бережіть себе, відпочивайте та залишайтеся продуктивними. Бо попереду ще багато роботи.

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