Де знайти роботу з дому: жовтнева добірка вакансій

Віддалена робота давно перестала бути винятком — сьогодні це реальна можливість будувати кар’єру без прив’язки до міста чи офісу. Гнучкий графік, економія часу на дорогу, більше свободи у виборі місця проживання — усе це робить формат remote дедалі привабливішим для фахівців різних сфер.

Для тих, хто шукає нові можливості працювати віддалено чи у гібридному форматі, ділимося свіжою добіркою актуальних вакансій без офісної прив’язки від robota.ua.

Фінансовий контролер (ка)/бізнес-контролер (ка) у Deloitte

📍 Віддалено/гібридний формат у Києві

Шукають фахівця з досвідом роботи від 3 років на аналогічній посаді, який (а) працюватиме в складі команди внутрішніх фінансів. Які завдання чекають на майбутнього працівника: підтримка процесу складання річного бюджету; щомісячна підготовка фінансових звітів, схем, презентацій; контроль та погодження витрат; контроль дебіторської заборгованості; аналіз та прогнозування результатів діяльності; забезпечення щомісячних заходів із закриття місяця та аналіз економіки проєктів.

Key Account Executive (рішення від Microsoft) в Innoware

📍 Віддалено/гібридний формат у Києві

ІТ-консалтингова компанія запрошує у команду фахівця з досвідом від 3 років у продажах ІТ та технологічних рішень — ERP і/або CRM-систем, Power Platform, хмарних інфраструктур, SaaS, Telecom, IoT тощо.

Очікується глибоке розуміння потреб бізнесу в ІТ-рішеннях, їх типів та призначення, а також впевнене володіння англійською мовою (рівень Upper-Intermediate і вище) та грамотною українською.

Digital-маркетолог (иня)-аналітик (иня) у Starlight Media

📍 Віддалено або в офісі у Києві

Майбутньому працівнику пропонують широкий пакет підтримки та бонусів, зокрема: програму допомоги мобілізованим співробітникам і співробітницям, ветеранам і ветеранкам після завершення служби, а також їхнім родинам; турботу про ментальне здоров’я, зокрема консультації з психологом; програму підтримки батьківства; пільги та знижки від партнерів — медичних лабораторій, клінік, сервісних компаній, салонів і спортзалів; а також допомогу корпоративного фонду StarLight Hope у разі екстрених життєвих ситуацій.

Менеджер з інфлюенс-маркетингу у RoBeauty

📍 Віддалено

Український косметичний бренд із власним виробництвом шукає в команду менеджера, який зможе будувати системну та ефективну роботу з інфлюенсерами.

Серед завдань: пошук та рекрутинг UGC-кріейторів і мікроінфлюенсерів (TikTok/Instagram/YouTube Shorts); ведення повного циклу співпраці: відбори, погодження, онбординг, контроль дедлайнів, результати; організація відправки товарів для зйомки, координація з виробництвом та логістами (відправка товарів); комунікація з інфлюенсерами; робота з CRM (Kommo/Notion): ведення воронки, статуси, оновлення бази; аналітика результатів, архівування контенту, звітність; взаємодія з корпоративними сторінками (Instagram, сайт, email) — обробка вхідних запитів.

Project Manager (інноваційні проєкти) у Eva

📍 Віддалено (у Дніпрі можливий гібридний формат)

Лінія магазинів відкриває вакансію . Майбутній працівник відповідатиме за пошук і відбір нових ідей, технологій та рішень у сфері рітейлу та e-commerce, координуватиме кроскомандні ініціативи у співпраці з різними департаментами компанії, впроваджуватиме інноваційні продукти та сервіси — від ідеї до повної реалізації, а також контролюватиме виконання планів, термінів і якості проєктів.

Можна розраховувати на такі корпоративні переваги: знижки від партнерів, повний соціальний пакет і стабільність, а також участь у масштабних інноваційних проєктах.

Support manager у Vchasno Group

📍 Віддалено або в офісі у Києві

Серед основних завдань — допомога клієнтам у вирішенні питань, пов’язаних із роботою сервісу: переважно в телефонному режимі (80−90% робочого часу), а також через листування, месенджери чи підключення до клієнта через TeamViewer за потреби. До обов’язків також входить консультування користувачів щодо використання сервісів «Вчасно», збір зворотного зв’язку та передача його команді розробки для вдосконалення й поліпшення продукту.

HR Project manager у «Брокард-Україна»

📍 Віддалено

Оператор парфумерно-косметичного ринку України в сегменті luxury оголошує конкурс на вакансію . Розглядаються кандидати, які мають: щонайменше 2 роки досвіду управління проєктами у сферах HR, IT або цифрової трансформації; практичний досвід упровадження HRM/HCM/Payroll-систем — must have; досвід взаємодії з підрядниками, інтеграторами та вендорами; розуміння специфіки рітейлу; базове розуміння HR-процесів — підбір, навчання, оцінка, мотивація.

Спеціаліст із роботи з контентом (наповнення сайту картками товарів) у Maudau

📍 Віддалено

Українська tech компанія пропонує приєднатися до команди . Серед основних завдань: пошук інформації та наповнення товарів на сайті; редагування та заміна характеристик у товарах; обробка зображень, прайсів постачальників та подальший імпорт даних.

Портрет ідеального кандидата: досвід роботи контент-менеджером — від 1 року; відмінні навички редагування та перекладу текстів українською мовою; впевнене володіння графічними редакторами (Photoshop або аналогами); досвід обробки прайсів постачальників і подальшого імпорту даних; уміння аналізувати, перевіряти та структурувати інформацію, досвідчений користувач пошукових систем; досвід роботи з різними CMS; впевнене володіння Google Sheets, знання формул.

Адміністратор систем управління послугами в «Укртелеком»

📍 Віддалено

Один із найбільших телекомунікаційних операторів України запрошує стати частиною команди . Завдання на посаді: забезпечення безперервної роботи наявних автоматизованих систем та упровадження нових; обробка звернень внутрішніх користувачів у межах автоматизованих систем. Компанія пропонує, зокрема: бронювання, оплачувану відпустку (24+7) та лікарняні.

Керівник проєктів та програм з роботи з корпоративними клієнтами в «Акордбанк»

📍 Віддалено або в офісі (м. Кропивницький) (вільний графік)

Серед обов’язків , які чекають на нового працівника: пошук та залучення клієнтів на відкриття рахунків 2600, ЗЕД та інших продуктів для комплексного обслуговування великих корпоративних клієнтів, надання консультаційних послуг на вищому рівні; проведення переговорів та презентацій потенційним клієнтам банку; участь у підготовці комерційних пропозицій; аналіз конкурентоспроможності локального ринку банківських послуг; організація продажу банківських продуктів та послуг клієнтам.

