Яка мінімальна та максимальна сума виплат у декреті у 2025 році — Finance.ua

Яка мінімальна та максимальна сума виплат у декреті у 2025 році Сьогодні 17:12 — Особисті фінанси

Яка мінімальна та максимальна сума виплат у декреті у 2025 році

З 1 січня 2025 року набрав чинності Закон України № 4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік», який передбачає, що мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум не будуть підвищені.

Про це повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду у Вінницькій області.

Так, мінімальна зарплата залишиться на рівні 8 тис. грн, а прожитковий мінімум для працездатних громадян складатиме 3 028 грн.

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Однак максимальна величина бази для нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ) збільшиться до 160 тис. грн (20 мінімальних зарплат).

Як зміна показників вплине на розмір страхових виплат

Мінімальна зарплата та максимальна база для нарахування ЄСВ мають вирішальне значення для визначення страхових виплат у випадках тимчасової втрати працездатності, вагітності та пологів.

У 2025 році мінімальна виплата за один день допомоги по вагітності та пологах становитиме 262,81 грн.

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Особи, які протягом останніх 12 місяців до страхового випадку набули менш як 6 місяців страхового стажу, мають право на страхові виплати за особливими умовами:

допомога по тимчасовій непрацездатності — розраховується виходячи з мінімальної заробітної плати;

допомога по вагітності та пологах — обчислюється на основі двократного розміру мінімальної зарплати.

Максимальні розміри виплат за день такі:

за тимчасовою непрацездатністю — 262,81 грн;

за вагітністю та пологами — 525,62 грн.

Середньоденна заробітна плата, з якої розраховуються виплати, не може перевищувати максимальну базу нарахування ЄСВ.

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Цей показник визначається шляхом ділення максимальної величини бази ЄСВ на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).

З урахуванням збільшення максимальної бази нарахування ЄСВ, максимальний розмір допомоги за один календарний день у 2025 році складатиме 5 256,24 грн як для тимчасової непрацездатності, так і для вагітності та пологів.

Нагадаємо, у третьому кварталі 2024 року реальні зарплати українців (з урахуванням інфляції) перевищили довоєнний рівень на 7,2%.

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