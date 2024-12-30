Гнучкий графік чи вища зарплата: що обирають сучасні пошукачі роботи — Finance.ua

Гнучкий графік чи вища зарплата: що обирають сучасні пошукачі роботи Сьогодні 09:24

Гнучкий графік чи вища зарплата: що обирають сучасні пошукачі роботи

Зарплата зазвичай вважається ключовим фактором під час пошуку роботи, втім, опитування Work.ua показало іншу тенденцію.

На запитання: «Якщо робота може бути дистанційною, але роботодавець наполягає на офісі, які умови для вас є обов’язковими?», 25% пошукачів обрали гнучкий графік або гібридний формат роботи. Цікаво, що за цей варіант проголосувало більше респондентів, ніж за підвищення зарплати (20%).

Це означає, що пошукачі все більше цінують автономію і можливість балансувати між роботою та особистим життям. Це вже не забаганка, а потреба, продиктована реаліями війни.

Також важливими для пошукачів виявилися безпекові фактори: 16% зазначили, що наявність укриття в офісі є обов’язковою умовою, а 15% очікують компенсації витрат на транспорт і харчування.

Менший інтерес викликають покращення соціального пакета (11%), безкоштовні кава та смаколики (7%) чи корпоративи й тренінги (6%).

Довідка Finance.ua:

Станом на грудень 2024 року середня пропонована зарплата по Україні, за даними Work.ua, становить 22 500 грн. При цьому середній показник зарплат, який шукачі вказують у своїх резюме, трохи менший — 20 000 грн.

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 10 164−1, який передбачає можливість переведення працівника на дистанційну, або надомну роботу, якщо його дитина навчається в школі дистанційно.

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