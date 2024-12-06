Один з батьків, чия дитина навчається дистанційно, зможе працювати вдома: Рада підтримала законопроєкт — Finance.ua
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Один з батьків, чия дитина навчається дистанційно, зможе працювати вдома: Рада підтримала законопроєкт

Казна та Політика
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Один з батьків, чия дитина навчається дистанційно, зможе працювати вдома: Рада підтримала законопроєкт
Один з батьків, чия дитина навчається дистанційно, зможе працювати вдома: Рада підтримала законопроєкт
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 10 164−1, який передбачає можливість переведення працівника на дистанційну, або надомну роботу, якщо його дитина навчається в школі дистанційно.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
«№ 10 164−1 — Удосконалення регулювання надомної та дистанційної роботи. За основу (226)», — повідомив Железняк.
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Відповідно до законопроєкту, передбачається можливість переведення одного з батьків дитини (до 14 років), яка навчається в закладах загальної середньої освіти дистанційно, не тільки на дистанційну, але й на надомну роботу (на період тривалості такого навчання).
Відповідно до закону України від 4 лютого 2021 року № 1213-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання дистанційної, надомної роботи та роботи із застосуванням гнучкого режиму робочого часу» запроваджено дві самостійні форми організації праці: дистанційну й надомну.
Дистанційні робітники працюють у будь-якому місці за власним вибором. Водночас мають бути на зв’язку з роботодавцем за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.
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Надомний працівник виконує роботу за місцем проживання або в інших визначених ним місцях поза приміщеннями роботодавця. Для такої роботи характерна закріплена робоча зона або технічні засоби, наприклад, інструменти, приладдя для виробництва продукції, надання послуг або іншої роботи. Надомний працівник «прив'язаний» до вказаної у трудовому договорі адреси й може змінити її лише з дозволу роботодавця.
Надомний працівник зазвичай додержується загального режиму роботи підприємства. Тоді, як на дистанційного правила внутрішнього трудового розпорядку не поширюються. Він розподіляє робочий час на власний розсуд.
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За матеріалами:
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