Більшість працівників стали продуктивнішими в гібридному та віддаленому форматах роботи — Finance.ua

Більшість працівників стали продуктивнішими в гібридному та віддаленому форматах роботи Сьогодні 15:19

Більшість працівників стали продуктивнішими в гібридному та віддаленому форматах роботи

84% працівників відзначили, що в умовах гібридного формату їхня продуктивність зросла в порівнянні з роботою в офісі.

Про це свідчать результати партнерського дослідження Zoom і Reworked Insights.

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Зазначається, що було опитано понад 600 керівників зі сфери ІТ та керівників вищої ланки, а також майже 1 900 працівників з галузі освіти з усього світу.

Як реагують компанії

Водночас компанії беруть це до уваги та продовжують створювати робочі місця, адаптовані до сучасних тенденцій ринку праці.

Так 64% керівників компаній відповіли в опитуванні, що їхні співробітники вже працюють у гібридному форматі.

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Попри те, що опитування висвітлило глобальну тенденцію, соціальні та культурні норми також вплинули на результати.

Наприклад, 75% ІТ-керівників і керівників вищої ланки у Західній Європі перейшли на гібридний формат роботи й віддають перевагу гнучкості.

Також 77% працівників зі сфери освіти відповіли, що виконують більший обсяг роботи, працюючи віддалено або у гібридному форматі.

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Водночас вони також найменш зацікавлені в повністю віддаленій роботі — усього 43% порівняно з 56% у Північній Америці та 49% в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, як повідомляють в Держстаті, зарплати в Україні продовжують зростати під впливом нестачі кваліфікованих працівників. Так, доларова зарплата перевищила довоєнний рівень. Середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у другому кварталі 2024 року на 22,1% до 20 964 гривень.

Отримати позику до зарплати ви можете на картку в Україні.

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