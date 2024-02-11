Найпопулярніші країни світу для віддалених працівників — Finance.ua

Найпопулярніші країни світу для віддалених працівників Сьогодні 18:30 — Світ

Найпопулярніші країни світу для віддалених працівників

Португалію визнали найпопулярнішою країною для цифрових кочівників у 2024 році. Ця країна стала популярним напрямком для цифрових кочівників та емігрантів завдяки унікальному поєднанню доступності, якості життя та зростаючої індустрії технологій.

Про це повідомляє сайт Ceoworld magazine.

Як зазначається, у порівнянні з багатьма іншими західноєвропейськими країнами Португалія має відносно низьку вартість життя, яка поширюється на проживання, харчування, транспорт і розваги. Це робить її привабливим варіантом для тих, хто шукає гармонійного поєднання роботи та способу життя.

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У Португалії є привабливі варіанти віз і програми проживання для громадян країн, які не входять до ЄС, що полегшує цифровим кочівникам та емігрантам життя та працю в країні.

Іспанія стала другою найкращою країною для емігрантів і цифрових кочівників. Країна поєднує в собі традиції і сучасність, пропонуючи унікальний мікс яскравої культури, хороших умов проживання і цифрових технологій. При цьому в країни є кілька програм прийому цифрових кочівників.

Греція також стала популярним місцем для цифрових кочівників та експатріантів. У вересні 2021 року Греція запровадила власну цифрову кочову візу, і вона швидко стала улюбленим вибором для віддалених працівників.

10 найпопулярніших серед цифрових кочівників країн світу:

1. Португалія.

2. Іспанія.

3. Греція.

4. Італія.

5. ОАЕ.

6. Туреччина.

7. Угорщина.

8. Мексика.

9. Таїланд.

10. Болгарія.

Нагадаємо, раніше сервіс бронювання Booking визначив найпривітніші місця на Землі. Експерти назвали лауреатів щорічної премії Traveler Review Awards, обраних за відгуками на платформі. У підсумку укладачі рейтингу дійшли до висновку, що найбільше раді бачити туристів в бразильському місті Арраял-д'Ажуда і в шотландському регіоні Пертшир.

Експерти визначили країну Європи, в якій живуть найщасливіші люди. Євростат опублікував щорічний звіт про «‎показники якості життя».

Опитування жителів провели в усіх країнах-членах ЄС. Австрія отримала найвищий бал з усіх 27 країн блоку. Одразу три держави — Польща, Фінляндія та Румунія — посіли друге місце, набравши по 7,7. Франція, Італія та Іспанія, одні з найпотужніших економік Євросоюзу, мали середній показник 7,1 бала із 10.

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