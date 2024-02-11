Найпопулярніші країни світу для віддалених працівників — Finance.ua

Найпопулярніші країни світу для віддалених працівників
Португалію визнали найпопулярнішою країною для цифрових кочівників у 2024 році. Ця країна стала популярним напрямком для цифрових кочівників та емігрантів завдяки унікальному поєднанню доступності, якості життя та зростаючої індустрії технологій.
Про це повідомляє сайт Ceoworld magazine.
Як зазначається, у порівнянні з багатьма іншими західноєвропейськими країнами Португалія має відносно низьку вартість життя, яка поширюється на проживання, харчування, транспорт і розваги. Це робить її привабливим варіантом для тих, хто шукає гармонійного поєднання роботи та способу життя.
У Португалії є привабливі варіанти віз і програми проживання для громадян країн, які не входять до ЄС, що полегшує цифровим кочівникам та емігрантам життя та працю в країні.
Іспанія стала другою найкращою країною для емігрантів і цифрових кочівників. Країна поєднує в собі традиції і сучасність, пропонуючи унікальний мікс яскравої культури, хороших умов проживання і цифрових технологій. При цьому в країни є кілька програм прийому цифрових кочівників.
Греція також стала популярним місцем для цифрових кочівників та експатріантів. У вересні 2021 року Греція запровадила власну цифрову кочову візу, і вона швидко стала улюбленим вибором для віддалених працівників.
10 найпопулярніших серед цифрових кочівників країн світу:
1. Португалія.
2. Іспанія.
3. Греція.
4. Італія.
5. ОАЕ.
6. Туреччина.
7. Угорщина.
8. Мексика.
9. Таїланд.
10. Болгарія.
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