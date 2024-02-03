ТОП-10 найбільш гостинних міст та місць у світі в 2024 — Finance.ua

ТОП-10 найбільш гостинних міст та місць у світі в 2024
Сервіс бронювання Booking визначив найпривітніші місця на Землі. Експерти назвали лауреатів щорічної премії Traveler Review Awards, обраних за відгуками на платформі.
У рейтингу зібрали найгостинніші місця для мандрівників: від чарівних прибережних містечок до альпійських курортів і навіть сільських перлин пустелі - усі ці місця обов’язково викличуть бажання мандрувати на наступний рік.
У підсумку укладачі рейтингу дійшли до висновку, що найбільше раді бачити туристів в бразильському місті Арраял-д'Ажуда і в шотландському регіоні Пертшир.
Найбільш гостинні міста на Землі в 2024 році
- Арраял д’Ажуда, Бразилія.
- Ермуполіс, Греція.
- Віана-ду-Каштелу, Португалія.
- Дейлсфорд, Австралія.
- Гріндельвальд, Швейцарія.
- Моав, США.
- Юзес, Франція.
- Мазатлан, Мексика.
- Джайсалмер, Індія.
- Фудзікавагучіко, Японія.
Цікаво, що саме Італія отримала рекордну кількість лауреатів у цьогорічному рейтингу — 181 012. За нею слідують Іспанія (125 611) та Франція (124 361).
Найбільш гостинні регіони на Землі у 2024 році:
- Пертшир, Велика Британія.
- Пенху, Тайвань.
- Бояка, Колумбія.
- Трентіно — Альто-Адідже, Італія.
- Лос-Лагос, Чилі.
- Еронго, Намібія.
- Отаго, Нова Зеландія.
- Лапландія, Фінляндія.
- Астурія, Іспанія.
- Фрісландія, Нідерланди.
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