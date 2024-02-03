ТОП-10 найбільш гостинних міст та місць у світі в 2024 — Finance.ua
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ТОП-10 найбільш гостинних міст та місць у світі в 2024

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ТОП-10 найбільш гостинних міст та місць у світі в 2024
ТОП-10 найбільш гостинних міст та місць у світі в 2024, www.booking.com
Сервіс бронювання Booking визначив найпривітніші місця на Землі. Експерти назвали лауреатів щорічної премії Traveler Review Awards, обраних за відгуками на платформі.
У рейтингу зібрали найгостинніші місця для мандрівників: від чарівних прибережних містечок до альпійських курортів і навіть сільських перлин пустелі - усі ці місця обов’язково викличуть бажання мандрувати на наступний рік.
У підсумку укладачі рейтингу дійшли до висновку, що найбільше раді бачити туристів в бразильському місті Арраял-д'Ажуда і в шотландському регіоні Пертшир.

Найбільш гостинні міста на Землі в 2024 році

  1. Арраял д’Ажуда, Бразилія.
  2. Ермуполіс, Греція.
  3. Віана-ду-Каштелу, Португалія.
  4. Дейлсфорд, Австралія.
  5. Гріндельвальд, Швейцарія.
  6. Моав, США.
  7. Юзес, Франція.
  8. Мазатлан, Мексика.
  9. Джайсалмер, Індія.
  10. Фудзікавагучіко, Японія.
Цікаво, що саме Італія отримала рекордну кількість лауреатів у цьогорічному рейтингу — 181 012. За нею слідують Іспанія (125 611) та Франція (124 361).
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Найбільш гостинні регіони на Землі у 2024 році:

  1. Пертшир, Велика Британія.
  2. Пенху, Тайвань.
  3. Бояка, Колумбія.
  4. Трентіно — Альто-Адідже, Італія.
  5. Лос-Лагос, Чилі.
  6. Еронго, Намібія.
  7. Отаго, Нова Зеландія.
  8. Лапландія, Фінляндія.
  9. Астурія, Іспанія.
  10. Фрісландія, Нідерланди.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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