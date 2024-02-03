ТОП-10 найбільш гостинних міст та місць у світі в 2024 — Finance.ua

ТОП-10 найбільш гостинних міст та місць у світі в 2024 Вчора 17:03 — Світ

ТОП-10 найбільш гостинних міст та місць у світі в 2024, www.booking.com



Сервіс бронювання Booking визначив найпривітніші місця на Землі. Експерти назвали лауреатів щорічної премії Traveler Review Awards, обраних за відгуками на платформі.

У рейтингу зібрали найгостинніші місця для мандрівників: від чарівних прибережних містечок до альпійських курортів і навіть сільських перлин пустелі - усі ці місця обов’язково викличуть бажання мандрувати на наступний рік.

У підсумку укладачі рейтингу дійшли до висновку, що найбільше раді бачити туристів в бразильському місті Арраял-д'Ажуда і в шотландському регіоні Пертшир.

Найбільш гостинні міста на Землі в 2024 році

Арраял д’Ажуда, Бразилія. Ермуполіс, Греція. Віана-ду-Каштелу, Португалія. Дейлсфорд, Австралія. Гріндельвальд, Швейцарія. Моав, США. Юзес, Франція. Мазатлан, Мексика. Джайсалмер, Індія. Фудзікавагучіко, Японія.

Цікаво, що саме Італія отримала рекордну кількість лауреатів у цьогорічному рейтингу — 181 012. За нею слідують Іспанія (125 611) та Франція (124 361).

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Найбільш гостинні регіони на Землі у 2024 році:

Пертшир, Велика Британія. Пенху, Тайвань. Бояка, Колумбія. Трентіно — Альто-Адідже, Італія. Лос-Лагос, Чилі. Еронго, Намібія. Отаго, Нова Зеландія. Лапландія, Фінляндія. Астурія, Іспанія. Фрісландія, Нідерланди.

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