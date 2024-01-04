Які країни в Європі є найщасливішими: індекс Євростату — Finance.ua
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Які країни в Європі є найщасливішими: індекс Євростату

Світ
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Які країни в Європі є найщасливішими: індекс Євростату
Які країни в Європі є найщасливішими: індекс Євростату
Експерти визначили країну Європи, в якій живуть найщасливіші люди. Євростат опублікував щорічний звіт про «‎показники якості життя», пише Independent.

Індекс щастя у ЄС

Опитування жителів провели в усіх країнах-членах ЄС. Австрія отримала найвищий бал з усіх 27 країн блоку. Одразу три держави — Польща, Фінляндія та Румунія — посіли друге місце, набравши по 7,7. Франція, Італія та Іспанія, одні з найпотужніших економік Євросоюзу, мали середній показник 7,1 бала із 10.
Однією з найнещасніших країн несподівано виявилась Німеччина. У цієї держави показник 6,5. Вона змогла випередити тільки Болгарію.
Найнижчий бал у рейтингу отримала Болгарія із результатом у 5,6 бала. Це єдина країна ЄС, яка набрала менше як 6 балів за загальним індексом задоволеності життям.

Навіщо потрібен «‎рейтинг щастя»

Під час складання цього рейтингу Євростат хотів зафіксувати тенденції суб'єктивного добробуту жителів Європи. Експерти зазначили, що громадяни ЄС переважно повністю задоволені своїм життям, якщо мають в середньому 7,1 бала з 10.
Примітно, що на рівень добробуту респондентів впливає не лише матеріальний стан. Важливими є й такі фактори, як фінансова стабільність, рівень освіти та сімейні цінності.
Цікаво відзначити, що деякі країни, які в недалекому минулому асоціювалися з низьким рівнем доходів — такі як Румунія та Польща — опинилися серед країн, де задоволеність життям є найвищою, що свідчить про складність зв’язку між суб'єктивним добробутом та економічним добробутом, — підкреслили в Євростаті.
За результатами іншого важливого опитування Gallup, статус найщасливішої країни у світі вже 6-й рік поспіль зберігає Фінляндія.
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За матеріалами:
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