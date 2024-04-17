Рейтинг найкращих міст для віддаленої роботи — Finance.ua

Рейтинг найкращих міст для віддаленої роботи Сьогодні 17:01 — Світ

Рейтинг найкращих міст для віддаленої роботи, freepik.com

Глобальна HR-платформа для розподілених команд Remote.com склала список найкращих міст для віддаленої роботи на основі таких факторів, як якість життя, безпека, інтернет-інфраструктура та подорожі. України в цьому рейтингу немає.

Рейтинг охоплює 100 міст в різних куточках світу, і крім згаданих критеріїв також враховує поточні економічні фактори, такі як інфляція та наявність візи «цифрового кочівника», яка зараз доступна в більш ніж 50 країнах.

Топ-10 найкращих міст для віддаленої роботи за версією Remote.com

Мадрид, Іспанія. Мадейра, Португалія. Торонто, Канада. Окленд, Нова Зеландія. Токіо, Японія. Париж, Франція. Портленд, штат Мен, США. Тайбей, Тайвань. Стокгольм, Швеція. Рейк’явік, Ісландія.

«Мадрид пропонує ідеальне поєднання класичного мистецтва, архітектури та кухні, а також ідеальні умови для віддаленого працівника, який відвідує Іспанію. Розташований між горами Гвадаррама та річками Піренейського півострова, Мадрид славиться поєднанням середньовічної романтики та сучасної вишуканості. Захопливі краєвиди, галереї, ресторани, кав’ярні та бурхливе нічне життя змушують 3-мільйонне місто гудіти довше, ніж ви можете заснути», — пояснюють свій вибір переможця в Remote.com.

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В рейтингу також відзначають, що мадридці «релігійно обожнюють футбол», адже місто є домівкою для відомих клубів «Атлетіко» та «Реал Мадрид».

«Незалежно від того, як довго ви плануєте тут перебувати, Мадрид завжди гостинний завдяки низьким податкам і щедрим візам, орієнтованим на фрилансерів та віддалених працівників», — вказано в примітці.

Цікаво, що замикають сотню найкращих міст для віддаленої роботи переважно міста Східної Європи. Угорський Будапешт опинився на 90 місці, столиця Чехії Прага — на 94, Варшава (Польща) — 96, Братислава (Словаччина) — 98, а на останньому місці опинився Вільнюс (Литва).

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Щодо останнього, в Remote.com вказують, що це «красиве та історичне», але «маловідоме» місто.

«Безпечне та пішохідне, це європейське місто також є дуже доступним порівняно з рештою Європи й може похвалитися однією з найнижчих податкових ставок. У місті проживає багато експатів, що робить його привабливим для цифрових кочівників. Його розташування дозволяє легко подорожувати до інших країн», — вказують автори рейтингу.

На їхню думку, жителі Вільнюса мають тенденцію бути стриманими й формальними, а населення в переважній більшості є католиками.

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Все більше людей шукають способи зробити роботу якомога зручнішою, причому багато з них обирають віддалену роботу або шукають можливість працювати за коротким робочим тижнем. Для тих, хто планує переїхати до будь-якої європейської країни у 2024 році, SchengenVisaInfo.com склав список найкращих напрямків ЄС, які ведуть шлях до збалансованого професійного життя та в яких застосовуються чотириденні робочі тижні.

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