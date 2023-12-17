Чому у віддалених працівників найвищий рівень відчуття самотності — дослідження — Finance.ua
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Чому у віддалених працівників найвищий рівень відчуття самотності — дослідження

Особисті фінанси
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Чому у віддалених працівників найвищий рівень відчуття самотності — дослідження
Чому у віддалених працівників найвищий рівень відчуття самотності — дослідження
Криза самотності має серйозні наслідки як для працівників, так і для роботодавців.
Про це пише work.ua, почилаючись на дослідження, яке провела американська платформа для опитування співробітників Perceptyx.
4 з десяти працівників відчувають самотність на роботі. Чоловіки та керівники вищої ланки потерпають від самотності частіше, ніж жінки та менеджери середнього рівня.
Також самотність найбільше відчуває молодь: «зумери» та покоління Y (міленіали) вважають себе більш ізольованими, ніж представники покоління X або «бумерів».
Самотні працівники були більш схильні до:
  • відсутності зацікавленості в роботі — у 1,5 раза;
  • проблем з продуктивністю — у 4,5 раза;
  • труднощів зі сном й використання нездорових методів, щоб впоратися зі стресом; погано поводилися з родиною та друзями — від 4 до 6 разів.
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Як вирішити проблему

Повернення до офісу не розв’яже проблему. Згідно з дослідженням, віддалені працівники мають найвищій рівень самотності, але лише 35% із них вважають, що більше часу в офісі поліпшить їхній стан.
Водночас гібридні працівники, які відвідують офіс декілька разів на тиждень й решту часу знаходяться вдома — найменш самотні.
Онлайн-зустрічі можуть лише загострити ситуацію. Працівники з графіком, що переповнений зустрічами, були схильніші до відчуття високого рівня самотності.
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«Наше дослідження показує, що чим більше у вас зустрічей, тим самотніше ви відчуваєте себе. Це може здатися парадоксальним, але дивного тут нічого немає. Багато організацій завантажили графік віддалених і гібридних працівників. Останні кажуть, просто перебування на зустрічі зовсім не створює бажаного зв’язку між колегами, а навпаки, викликає відчуття ізольованості та самотності», — сказала Емілі Кіллхем, аналітикиня з управління персоналом у Perceptyx.
Замість того, щоб активно повертати працівників в офіс чи збільшувати кількість онлайн-зустрічей, Perceptyx рекомендує роботодавцям зосередитися на якості взаємовідносин між працівниками.

Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо про тренди у 2022 році: роботодавці продовжили переводити працівників на дистанційну роботу та покращувати їм умови праці. Окрім того, збережеться тренд на офіційне працевлаштування із «білою» зарплатою.
Про те, що може змінитися на ринку праці в Україні цього року, сайту 24 каналу розповіли експерти.
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За матеріалами:
Finance.ua
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