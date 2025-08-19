5 порад для фінансової безпеки — Finance.ua
5 порад для фінансової безпеки

Особисті фінанси
5 порад для фінансової безпеки
Фінансова безпека — це відчуття стабільності та впевненості у завтрашньому дні. Людина, яка дбає про свою фінансову безпеку, має достатній запас ресурсів, щоб впоратися з непередбаченими витратами, униканути боргової залежності та спокійно планувати майбутнє.
Дбати про фінансову безпеку важливо не тільки під час криз чи війни. Це має стати щоденною звичкою, яка захищає від стресу й допомагає приймати зважені рішення.
Фахівці Фінкульту дали п’ять порад для тих, хто робить перші кроки у світі фінансів, щоб зробити ваш фінансовий фундамент міцнішим.

Порада 1. Визначте фінансові цілі — короткострокові й довгострокові

Без конкретної мети важко прийняти правильне рішення. «Хочу накопичити 10 000 грн на подушку безпеки» — це вже дорожня карта конкретних дій, а не просто мрія.

Порада 2. Уникайте рішень під впливом емоцій

Перш ніж витратити велику суму чи підписати кредитний договір — дайте собі паузу для аналізу інформації: добу або навіть тиждень.
Порада 3. Перевіряйте фінансові інструменти та установи

Перш ніж інвестувати, розмістити вклад або оформити картку — переконайтесь, що установа має ліцензію і підпорядковується регулятору.
Важливо знати! В Україні для захисту банківських вкладів діє система гарантування вкладів фізичних осіб. Отже, якщо ви розміщуєте кошти в банку, який є учасником фонду гарантування вкладів, держава гарантує вам відшкодування у разі його банкрутства.
Як це працює?
  • Протягом воєнного стану Фонд гарантування вкладів гарантує 100% відшкодування коштів за вкладами. А через три місяці після його скасування, коли обмеження знову повернуть, вкладники будуть отримувати вже 600 тис. грн.
  • У разі ліквідації банку, Фонд організовує виплати гарантованого відшкодування вкладникам через банки-агенти, забезпечуючи швидкий та зручний доступ до ваших коштів.

Порада 4. Створіть фінансову подушку безпеки

Почніть із малого: відкладайте 5% із кожного доходу на захист від непередбачуваних обставин. Навіть кілька тисяч гривень на резервному рахунку можуть стати рятівними в кризовій ситуації.
Зазвичай рекомендується мати на рахунку суму, достатню для покриття витрат на 3−6 місяців життя. Детально про фінансову подушку і як її розрахувати — розповідали тут.

Порада 5. Будьте обережні з інформацією з інтернету

Не все, що працює для інших, підійде вам. Власний спосіб ведення бюджету, темп заощаджень чи фінансові інструменти потрібно підбирати під свій стиль життя і рівень ризику, який ви готові приймати. Перевіряйте джерела, шукайте офіційну інформацію, консультуйтеся з фахівцями.
Світлана Вишковська
