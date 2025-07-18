Як накопичити на гідну пенсію: огляд фінансових інструментів — Finance.ua

Як накопичити на гідну пенсію: огляд фінансових інструментів Сьогодні 17:05 — Особисті фінанси

Як накопичити на гідну пенсію: огляд фінансових інструментів

Питання «як забезпечити собі пенсію, яка дозволяє жити, а не виживати» — сьогодні як ніколи актуальне. Адже офіційна статистика показує, що більшість пенсіонерів в Україні перебувають за межею бідності

Проте якщо вчасно подбати про своє фінансове майбутнє, можна створити додаткові джерела доходу та забезпечити собі гідне життя на пенсії. На щастя, українцям доступні різні фінансові інструменти для накопичення та збереження коштів — від банківських депозитів до пенсійних програм і інвестиційних рахунків.

найпопулярніші серед українців способи, які допоможуть накопичити кошти на старість. Finance.ua в огляді розповідає про

Банківські депозити

Простий і зрозумілий спосіб зберігати кошти. Але в довгостроковій перспективі депозити часто не наздоганяють інфляцію, а відсотки — оподатковуються.

Інвестиції в нерухомість

Вважаються стабільним активом. Але такий варіант потребує значних стартових вкладень і часу на управління. До того ж, нерухомість не завжди приносить регулярний дохід і може втрачати ліквідність.

Цінні папери (акції, облігації, ETF)

Інструмент з потенційно вищою дохідністю, але потребує фінансової обізнаності, стратегії та готовності до ринкових коливань.

Дорогоцінні метали (золото, платина, паладій)

Добре утримують вартість у довгостроковій перспективі, особливо під час нестабільності. Але цей інструмент — радше спосіб зберегти капітал, а не примножити його. До того ж, дорогоцінні метали не приносять пасивного доходу, тож як основа пенсійної стратегії — мають обмежену цінність.

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Недержавні пенсійні фонди (НПФ)

Один із найбільш збалансованих і зрозумілих варіантів довгострокового накопичення:

діяльність фондів регулюється державою: НПФ діють у межах Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та перебувають під наглядом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що забезпечує прозорість, підзвітність і захист прав учасників.

можна самостійно визначати розмір, регулярність і тривалість внесків;

пенсійні накопичення не оподатковуються, є особистою власністю учасника та можуть бути успадковані.

Як саме діють НПФ, та як це може стати основою пенсійною стратегії — читайте у статті за посиланням.

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