Кияни заборгували за опалення 6,5 млрд грн. «Київтеплоенерго» судиться з боржниками — Finance.ua

Кияни заборгували за опалення 6,5 млрд грн. «Київтеплоенерго» судиться з боржниками
Особисті фінанси
29
КП «Київтеплоенерго» подало до суду близько 11 тисяч позовів проти споживачів, які систематично не оплачують послуги з опалення та гарячої води. Кияни заборгували за опалення 6,5 млрд грн.
Про це компанія повідомила під час пресбрифінгу в «Київінформі».
«Київтеплоенерго змушене застосовувати суворі методи впливу на боржників, які нехтують своїми зобов’язаннями споживачів, не розраховуються за надані їм послуги та ігнорують варіанти мирного врегулювання ситуації», — зазначила начальниця управління правового забезпечення продажу структурного підрозділу «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» Інна Кучук.
Вона наголосила, що закон передбачає, що позиватися підприємство може як до власника квартири, так і до людини, яка зареєстрована в цьому помешканні. Стягнення заборгованості відбуватиметься в примусовому порядку.

Що у вас можуть (а що ні) забрати за борги

«Це жорсткий, утім єдиний дієвий метод взаємодії з такими порушниками. До суми основної заборгованості обов’язково нараховують ще штрафну санкцію — пеню 0,01% від суми боргу. Крім цього, на суму боргу нараховують 3% річних та індекс інфляції. Судовий збір і всі судові витрати також будуть покладені на боржника. Якщо стягнення заборгованості за рішенням суду здійснюватиметься через органи виконавчої служби, то до вказаних вище нарахувань буде додано 10% від суми виконавчого збору», — пояснила Кучук.
Як наслідок, споживач примусово погашає не лише борг, а й ще 25% від суми боргу у вигляді санкцій та витрат, пов’язаних із судовим процесом.
Як боржники дізнаються про позови

За словами Кучук, повідомлення може прийти «Укрпоштою» на адресу реєстрації або з’явитися в додатку «Дія» чи електронному суді. Тож навіть ті, хто перебуває за кордоном, можуть брати участь у засіданнях онлайн.

Приклади стягнень

  • Власник квартири на вул. Михайлівській (Шевченківський район) заборгував 143 тис. грн. Після рішення суду та арешту майна виконавча служба примусово стягнула борг. У підсумку чоловік сплатив на 25% більше, додатково 36 тис. грн.
  • Власник квартири на просп. Івасюка (Оболонь) мав борг у 188 тис. грн. Він добровільно виконав рішення суду, тож переплата склала лише 15% (28 тис. грн), уникнувши арешту рахунків і 10% виконавчого збору.
Довідка Finance.ua:

  • борг за комунальні послуги можна реструктуризувати й уникнути штрафів. Для цього необхідно укласти договір у сервісному центрі або дистанційно — через Центр комунального сервісу з використанням цифрового підпису;
  • в Україні посилюється контроль за оплатою газопостачання: тепер навіть незначна заборгованість може стати підставою для повного відключення. Постачальники газу попереджають, що нові правила дозволяють припиняти подачу палива вже після 10 днів прострочення — незалежно від суми боргу.
Альона Лістунова
