Українцям можуть відключати газ за незначні борги: нові правила постачання — Finance.ua

Українцям можуть відключати газ за незначні борги: нові правила постачання Сьогодні 21:25 — Особисті фінанси

Українцям можуть відключати газ за незначні борги: нові правила постачання

В Україні посилюється контроль за оплатою газопостачання: тепер навіть незначна заборгованість може стати підставою для повного відключення, пише fbc.biz.ua.

Постачальники газу попереджають, що нові правила дозволяють припиняти подачу палива вже після 10 днів прострочення — незалежно від суми боргу.

Хто в зоні ризику

Особливо ризикують ті, хто ігнорує окрему платіжку за розподіл газу, яку часто сприймають як «другорядну». Проте саме вона стала причиною більшості відключень у регіонах. Наприклад, у Тернополі вже зафіксовано випадки, коли домогосподарства залишалися без газу через борг у кілька сотень гривень.

Читайте також Україна накопичила понад 10 мільярдів кубометрів газу — ExPro

Відновлення постачання — процедура не з дешевих: споживач має сплатити не лише борг, а й витрати на технічне відключення та повторне підключення. У деяких випадках це може перевищувати саму суму заборгованості.

Юристи попереджають: оскаржити такі дії в суді складно, адже законодавство чітко регламентує право постачальника на припинення послуг. До того ж, наявність боргу може призвести до втрати субсидії або відмови у її призначенні.

Читайте також Що буде за самовільну врізку в газову трубу (штрафи)

Нагадаємо, постачальники радять оформлювати реструктуризацію боргу, але попереджають — це не звільняє від обов’язку сплачувати поточні рахунки. Інакше — повторне відключення.

Нагадаємо, незаконне втручання у газорозподільну систему, зокрема самовільна врізка в газопровід, становить серйозну загрозу для життя і безпеки людей, а також для цілісності інфраструктури. Проводити будь-які роботи з газовими мережами можуть лише кваліфіковані виконавці, які мають відповідний дозвіл — ваш оператор ГРМ.

Несанкціонована врізка в газопровід — одна із найбільш небезпечних афер у сфері ЖКГ.

Після виявлення факту порушення помешканню донарахують необліковані куби за період від 6 місяців до 2 років. Але якщо господарі набули права власності на це домогосподарство менше ніж 2 роки тому, то період рахуватимуть з дня набуття такого права.

За 2 роки на таких порушників очікує чималий «фінансовий сюрприз», часто у понад 100 тис грн.

Розсилка Finance.ua про гроші. Це помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Тут ви знайдете практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку, які будете отримувати 1 раз на 2 тижні на вашій пошті. Долучайтеся та отримуйте найкорисніший контент від нас!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.