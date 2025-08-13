Українцям можуть відключати газ за незначні борги: нові правила постачання — Finance.ua
Українцям можуть відключати газ за незначні борги: нові правила постачання

Українцям можуть відключати газ за незначні борги: нові правила постачання
Українцям можуть відключати газ за незначні борги: нові правила постачання
В Україні посилюється контроль за оплатою газопостачання: тепер навіть незначна заборгованість може стати підставою для повного відключення, пише fbc.biz.ua.
Постачальники газу попереджають, що нові правила дозволяють припиняти подачу палива вже після 10 днів прострочення — незалежно від суми боргу.
Хто в зоні ризику
Особливо ризикують ті, хто ігнорує окрему платіжку за розподіл газу, яку часто сприймають як «другорядну». Проте саме вона стала причиною більшості відключень у регіонах. Наприклад, у Тернополі вже зафіксовано випадки, коли домогосподарства залишалися без газу через борг у кілька сотень гривень.
Відновлення постачання — процедура не з дешевих: споживач має сплатити не лише борг, а й витрати на технічне відключення та повторне підключення. У деяких випадках це може перевищувати саму суму заборгованості.
Юристи попереджають: оскаржити такі дії в суді складно, адже законодавство чітко регламентує право постачальника на припинення послуг. До того ж, наявність боргу може призвести до втрати субсидії або відмови у її призначенні.
Нагадаємо, постачальники радять оформлювати реструктуризацію боргу, але попереджають — це не звільняє від обов’язку сплачувати поточні рахунки. Інакше — повторне відключення.
Нагадаємо, незаконне втручання у газорозподільну систему, зокрема самовільна врізка в газопровід, становить серйозну загрозу для життя і безпеки людей, а також для цілісності інфраструктури. Проводити будь-які роботи з газовими мережами можуть лише кваліфіковані виконавці, які мають відповідний дозвіл — ваш оператор ГРМ.
Несанкціонована врізка в газопровід — одна із найбільш небезпечних афер у сфері ЖКГ.
Після виявлення факту порушення помешканню донарахують необліковані куби за період від 6 місяців до 2 років. Але якщо господарі набули права власності на це домогосподарство менше ніж 2 роки тому, то період рахуватимуть з дня набуття такого права.
За 2 роки на таких порушників очікує чималий «фінансовий сюрприз», часто у понад 100 тис грн.
За матеріалами:
Finance.ua
Payment systems