Що буде за самовільну врізку в газову трубу (штрафи) — Finance.ua

Що буде за самовільну врізку в газову трубу (штрафи) Сьогодні 07:12 — Особисті фінанси

Що буде за самовільну врізку в газову трубу (штрафи)

Як тільки в Україні почали встановлювати лічильники (води, світла чи газу), стало популярним їх обходити. Бажаючи зекономити, люди не лише вішали на прилади обліку різноманітні магніти, а й проводили цілі секретні, обхідні мережі.

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Але незаконне втручання у газорозподільну систему, зокрема самовільна врізка в газопровід, становить серйозну загрозу для життя і безпеки людей, а також для цілісності інфраструктури. Проводити будь-які роботи з газовими мережами можуть лише кваліфіковані виконавці, які мають відповідний дозвіл — ваш оператор ГРМ.

Про це пише Газправда.

Несанкціонована врізка в газопровід — одна із найбільш небезпечних афер у сфері ЖКГ.

По-перше, вона може стати смертельною.

По-друге, замість економії ви отримаєте величезний штраф — незрівнянно більший за всі можливі вигоди від врізки.

Для тих, хто не знає: врізками називаються самовільні підключення до газової мережі без дозволу та контролю фахівців. Оператори ГРМ доволі часто фіксують незаконні втручання в роботу газової системи.

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Чим небезпечна врізка

Саморобні врізки, в першу чергу, небезпечні великим ризиком витоку газу. Зазвичай такі приховані з’єднання, патрубки чи відводи не герметичні. Тому самовільні підключення не лише порушують закон, а й несуть велику загрозу для вашого життя і здоров’я. А також для життя і здоров’я ваших близьких та навіть сусідів.

По-перше, існує велика небезпека отруєння: витік може бути непомітним, але шкодити самопочуттю.

По-друге, витік газу може призвести до пожежі і навіть вибуху. Думаємо, не варто пояснювати, наскільки масштабними і трагічними можуть бути наслідки.

Як «таємне» стає явним

Фахівці «Газмережі» та інших операторів ГРМ регулярно проводять перевірки лічильників газу. Під час таких перевірок увагу звертають на зовнішній стан лічильника, наявність пошкоджень та слідів втручання.

Також спеціалісти аналізують споживання газу. Якщо ваші обсяги спожитого палива стали різко відрізнятися від звичних показань — це може свідчити про ймовірне незаконне підключення.

Також газівники, згідно з затвердженими графіками, проводять обстеження герметичності газопроводів і часто при виявленні та ліквідації витоку природного газу встановлюють факти самовільної врізки.

Штрафи

У більшості випадків така афера виллється у значно більші витрати, аніж платіжка за реально спожитий газ.

Після виявлення факту порушення помешканню донарахують необліковані куби за період від 6 місяців до 2 років. Але якщо господарі набули права власності на це домогосподарство менше ніж 2 роки тому, то період рахуватимуть з дня набуття такого права.

За 2 роки на таких порушників очікує чималий «фінансовий сюрприз», часто у понад 100 тис грн.

Порушнику також буде припинено газопостачання. А відновлять його лише після сплати цих коштів та після офіційного приєднання до системи: складання тех. умов, погодження проекту та оплати усіх необхідних пов’язаних з цим послуг оператора ГРМ.

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