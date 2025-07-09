«Нафтогаз» запустив нову свердловину, що дає 383 тисячі кубометрів газу на добу — Finance.ua

«Нафтогаз» запустив нову свердловину, що дає 383 тисячі кубометрів газу на добу Сьогодні 19:30 — Енергетика

«Нафтогаз» запустив нову свердловину, що дає 383 тисячі кубометрів газу на добу

Група Нафтогаз запустила нову високодебітну свердловину. Вона дає 383 тисячі кубометрів газу на добу.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Укргазвидобування, що входить до Групи Нафтогаз, ввело в експлуатацію нову розвідувальну високодебітну свердловину. Її добовий дебіт становить 383 тис. кубометрів природного газу», — сказано в повідомленні.

Як розповів голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький, свердловина похилоскерована, глибиною майже 5,7 км. Всі роботи — від буріння до запуску — виконано на півтора місяці раніше запланованого терміну.

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«Дійсно важливий результат, враховуючи потребу країни в газі», — зазначив Корецький.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив , що Україна планує підписати декілька угод із європейськими партнерами щодо постачання енергетичних ресурсів у межах підготовки до опалювального сезону.

Зеленський зазначив, що розраховує, що вже наступного тижня в рамках конференції з відновлення України, яка відбудеться в Італії, українські урядовці зможуть підписати відповідні угоди з нашими партнерами, щоб забезпечувати Україну енергоресурсами.

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