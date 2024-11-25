В Україні запустили потужну газову свердловину на новому родовищі — Finance.ua

В Україні запустили потужну газову свердловину на новому родовищі
Компанія Укргазвидобування запустила свердловину на нещодавно відкритому родовищі. Її добовий дебіт сягає 170 тис. куб. м газу.
Про це повідомила група Нафтогаз.
Зазначається, що від початку року це вже 15-та свердловина на цьому родовищі.
При цьому ще одну свердловину планується пробурити до кінця року.
«Нову свердловину пробурено в центральній частині родовища, до кінця року плануємо пробурити ще одну та ще чотири — в наступному році», — повідомив Олексій Чернишов, голова правління Нафтогазу.
Нагадаємо, «Укрнафта» пробурила і запустила в роботу найглибшу за останні вісім років свердловину. Фактична глибина об’єкту — 4520 метрів. Станом на 3 листопада дебіт нафти складав 65 тонн на добу, газу — 21,5 тис. кубометрів на добу.
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