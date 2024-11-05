«Укрнафта» запустила найглибшу за вісім років свердловину: дебіт склав 65 тонн нафти на добу — Finance.ua
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«Укрнафта» запустила найглибшу за вісім років свердловину: дебіт склав 65 тонн нафти на добу

Енергетика
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«Укрнафта» запустила найглибшу за вісім років свердловину: дебіт склав 65 тонн нафти на добу
«Укрнафта» запустила найглибшу за вісім років свердловину: дебіт склав 65 тонн нафти на добу
«Укрнафта» пробурила і запустила в роботу найглибшу за останні вісім років свердловину. Фактична глибина об’єкту — 4520 метрів. Станом на 3 листопада дебіт нафти складав 65 тонн на добу, газу — 21,5 тис. кубометрів на добу.
Про це повідомила пресслужба «Укрнафти».
Зазначається, що після перфорації горизонту в інтервалі 4481,5 — 4472,5 метрів отримали фонтануючий приплив нафти і газу.
«Дякую партнерам ТОВ „Енергофінанс“ за роботу, управлінню геології та розробки родовищ Науково-дослідного і проектного інституту та департаменту буріння ПАТ „Укрнафта“ — за супровід і чудовий результат», — прокоментував подію директор «Укрнафти» Сергій Корецький.
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У пресслужбі «Укрнафти» повідомляють, що свердловина була запланована як розвідувальна, мета — розкрити поклади візейських відкладів.
Будівництво відбулося з випередженням графіку, незважаючи на значну глибину, складні геологічні умови та виклики воєнного часу.
Роботи виконав «під ключ» зовнішній підрядник — переможець торгів на державному майданчику Prozorro ТОВ «Енергофінанс». Це перша з двох свердловин на даному родовищі, які бурить цей підрядник.
За матеріалами:
Діло
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