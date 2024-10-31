«Укргазвидобування» запустило нову свердловину на 170 тисяч кубометрів газу на добу — Finance.ua

«Укргазвидобування» запустило нову свердловину на 170 тисяч кубометрів газу на добу Сьогодні 19:45 — Енергетика

«Укргазвидобування» запустило нову свердловину на 170 тисяч кубометрів газу на добу

Група «Нафтогаз» запустила свердловину з дебітом 170 тис. кубометрів газу на добу за допомогою технології одночасно-роздільної експлуатації (ОРЕ). До впровадження технології свердловина давала 70 тис. кубометрів на добу.

Про це повідомляє пресслужба «Укргазвидобування».

«Група Нафтогаз запустила свердловину з дебітом 170 тис. куб. м газу на добу, де впровадили технологію одночасно-роздільної експлуатації (ОРЕ). До впровадження технології свердловина давала 70 тис. куб. м на добу», — сказано в повідомленні.

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Від початку року технологію ОРЕ успішно застосовують на об’єктах АТ «Укргазвидобування». З моменту введення в експлуатацію свердловин за технологією ОРЕ додатковий видобуток на кінець поточного року становитиме понад 50 млн куб. м газу.

«Успіху проекту передував аналіз геологічної моделі родовища, докладний розрахунок всіх ризиків і підготовка комплексу дієвих геолого-технічних заходів. Після чого вирішили збільшити показники видобутку газу завдяки встановленій дволіфтовій схемі компоновок насосно-компресорних труб, застосовуючи спеціалізоване обладнання для завершення свердловин. Така технологія дала змогу залучити до розробки поклад ще одного горизонту, а відтак збільшити видобуток газу на цій свердловині», — зазначив т. в. о. генерального директора Сергій Лагно.

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