«Укргазвидобування» запустило нову свердловину на 170 тисяч кубометрів газу на добу — Finance.ua
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«Укргазвидобування» запустило нову свердловину на 170 тисяч кубометрів газу на добу

Енергетика
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«Укргазвидобування» запустило нову свердловину на 170 тисяч кубометрів газу на добу
«Укргазвидобування» запустило нову свердловину на 170 тисяч кубометрів газу на добу
Група «Нафтогаз» запустила свердловину з дебітом 170 тис. кубометрів газу на добу за допомогою технології одночасно-роздільної експлуатації (ОРЕ). До впровадження технології свердловина давала 70 тис. кубометрів на добу.
Про це повідомляє пресслужба «Укргазвидобування».
«Група Нафтогаз запустила свердловину з дебітом 170 тис. куб. м газу на добу, де впровадили технологію одночасно-роздільної експлуатації (ОРЕ). До впровадження технології свердловина давала 70 тис. куб. м на добу», — сказано в повідомленні.
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Від початку року технологію ОРЕ успішно застосовують на об’єктах АТ «Укргазвидобування». З моменту введення в експлуатацію свердловин за технологією ОРЕ додатковий видобуток на кінець поточного року становитиме понад 50 млн куб. м газу.
«Успіху проекту передував аналіз геологічної моделі родовища, докладний розрахунок всіх ризиків і підготовка комплексу дієвих геолого-технічних заходів. Після чого вирішили збільшити показники видобутку газу завдяки встановленій дволіфтовій схемі компоновок насосно-компресорних труб, застосовуючи спеціалізоване обладнання для завершення свердловин. Така технологія дала змогу залучити до розробки поклад ще одного горизонту, а відтак збільшити видобуток газу на цій свердловині», — зазначив т. в. о. генерального директора Сергій Лагно.
За матеріалами:
Finance.ua
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