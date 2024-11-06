«Укрнафта» планує пробурити 30 нових свердловин та модернізувати АЗК — Finance.ua

«Укрнафта» планує пробурити 30 нових свердловин та модернізувати АЗК Сьогодні 09:45 — Енергетика

«Укрнафта» планує пробурити 30 нових свердловин та модернізувати АЗК

«Укрнафта» планує у 2025 році пробурити близько 30 нових свердловин, а також капітальні ремонти, оновлення обладнання та інтенсифікації видобутку.

Про це повідомив директор ПАТ «Укрнафта» Сергій Корецький на полях конференції «День постачальника держпідприємств нафтогазової галузі: плани на 2025», повідомляє пресслужба компанії.

«В 2025 році плануємо приріст по видобутку. Близько 30 нових свердловин. Переважна більшість з них — за допомогою сторонніх підрядників, — зазначив Сергій Корецький. - Також заплановані близько 120 капітальних ремонтів свердловин — близько 34 за допомогою сторонніх підрядників; і 52 операції гідророзриву пласта — близько 30 з зовнішньою підтримкою».

Зазначається, що компанія зосередиться на оновленні обладнання та підвищення енергоефективності: модернізації компресорних станцій, встановленні ДКС і блочно-модульного устаткуванні для підготовки та заміру вуглеводнів.

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«Готуємося до проведення 3D-сейсмічних досліджень на близько 1250 квадратних кілометрів площ. В планах також промислово-геофізичні дослідження, проєктно-вишукувальні роботи, — повідомив директор ПАТ „Укрнафта“. — Великий акцент у 2025 році буде на дослідження трубопроводів: щоб запобігати поривам та аварійним ситуаціям, потрібно буде перевірити близько 2,5 тис кілометрів».

Також компанія проводить ремонт та модернізацію АЗК найбільшої монобрендової мережі України. Близько 100 існуючих АЗК в поточному році будуть частково модернізовані. Зʼявляться магазини та кафе. Модернізація існуючих АЗК та будівництво нових комплексів — ціль на наступні роки.

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