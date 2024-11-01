«Укрнафта» вперше в історії придбала спецдозвіл на аукціоні — Finance.ua

«Укрнафта» вперше в історії придбала спецдозвіл на аукціоні Сьогодні 19:30 — Енергетика

ПАТ «Укрнафта» придбало спеціальний дозвіл на нафтогазову площу в Івано-Франківській області терміном на 20 років.

«Це перший спецдозвіл в історії компанії, отриманий через аукціон Державної служби геології та надр України. Компанія перемогла на торгах, запропонувавши 6,5 млн грн», — повідомляють у пресрелізі товариства в п’ятницю.

Нова площа розміром близько 9 квадратних кілометрів розташована між двома наявними родовищами «Укрнафти», що забезпечує наявність необхідної інфраструктури для видобутку вуглеводнів.

Очікується, що площа містить перспективні запаси нафти, газу та конденсату, а щільність нерозвіданих ресурсів становить від 30 до 50 тисяч тонн вуглеводнів на 1 кв. км.

Як зазначили в «Укрнафті», першочергові плани компанії передбачають проведення комплексу геологофізичних і геологопромислових досліджень для детального вивчення потенціалу нової площі.

«Купівля цього спецдозволу сприятиме розширенню ресурсної бази „Укрнафти“ і стимулюватиме розвиток видобутку», — пояснюють у пресрелізі.

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«Укрнафта» — найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК — 460 власних і 85 в управлінні.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки «NAFTAКарта», що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ «Укрнафта-Постач».

Найбільшим акціонером «Укрнафти» є НАК «Нафтогаз України» з часткою 50%+1 акція. У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, яка належала приватним власникам і якою наразі управляє Міноборони.

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