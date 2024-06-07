Слідом за Укрнафтою виробляти електроенергію вирішила й Укрзалізниця — Finance.ua

Слідом за Укрнафтою виробляти електроенергію вирішила й Укрзалізниця Сьогодні 19:15 — Енергетика

Слідом за Укрнафтою виробляти електроенергію вирішила й Укрзалізниця

Компанія Укрзалізниця планує побудувати десятки газових електростанцій загальною потужністю до 250 МВт у різних регіонах.

Про це заявив голова правління УЗ Євген Лященко, повідомляє Forbes . За наявності фінансування реалізацію проєкту можуть розпочати вже цього літа.

УЗ входить до п’ятірки найбільших розподільчих компаній країни за протяжністю мережі та обсягами перетоку.

Як йдеться в повідомленні, генерація електроенергії загальною потужністю 250 МВт дозволить компанії частково покрити власні потреби в живленні об'єктів критичної інфраструктури та споживачів по всій Україні, які підключені до розподільчої мережі УЗ, пояснив Лященко. Загальні потреби «Укрзалізниці» в електроенергії сягають 300 МВт.

Розпочати реалізацію проєкту Укрзалізниця може у найближчі три місяці, повідомив СЕО компанії. «Терміни виконання робіт залежать від фінансування та наявності необхідного обладнання», — додав він.

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Наразі компанія шукає джерела фінансування, зокрема веде переговори щодо залучення грантів і міжнародної фінансової допомоги. Також тривають переговори з постачальниками обладнання.

Раніше повідомлялося, що Укрнафта почне будувати маневрену генерацію електроенергії — газопоршневі та газотурбінні теплоелектростанції. Джерелом енергії буде газ, що видобувається компанією паралельно з нафтою. Гроші на будівництво електростанцій компанія отримає від Європейського банку реконструкції та розвитку.

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