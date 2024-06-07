Слідом за Укрнафтою виробляти електроенергію вирішила й Укрзалізниця — Finance.ua
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Слідом за Укрнафтою виробляти електроенергію вирішила й Укрзалізниця

Енергетика
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Слідом за Укрнафтою виробляти електроенергію вирішила й Укрзалізниця
Слідом за Укрнафтою виробляти електроенергію вирішила й Укрзалізниця
Компанія Укрзалізниця планує побудувати десятки газових електростанцій загальною потужністю до 250 МВт у різних регіонах.
Про це заявив голова правління УЗ Євген Лященко, повідомляє Forbes. За наявності фінансування реалізацію проєкту можуть розпочати вже цього літа.
УЗ входить до п’ятірки найбільших розподільчих компаній країни за протяжністю мережі та обсягами перетоку.
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Як йдеться в повідомленні, генерація електроенергії загальною потужністю 250 МВт дозволить компанії частково покрити власні потреби в живленні об'єктів критичної інфраструктури та споживачів по всій Україні, які підключені до розподільчої мережі УЗ, пояснив Лященко. Загальні потреби «Укрзалізниці» в електроенергії сягають 300 МВт.
Розпочати реалізацію проєкту Укрзалізниця може у найближчі три місяці, повідомив СЕО компанії. «Терміни виконання робіт залежать від фінансування та наявності необхідного обладнання», — додав він.
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Наразі компанія шукає джерела фінансування, зокрема веде переговори щодо залучення грантів і міжнародної фінансової допомоги. Також тривають переговори з постачальниками обладнання.
Раніше повідомлялося, що Укрнафта почне будувати маневрену генерацію електроенергії — газопоршневі та газотурбінні теплоелектростанції. Джерелом енергії буде газ, що видобувається компанією паралельно з нафтою. Гроші на будівництво електростанцій компанія отримає від Європейського банку реконструкції та розвитку.
За матеріалами:
НВ
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