Більше за облцентри: YASNO здивували заявою про споживання світла в Києві — Finance.ua

Більше за облцентри: YASNO здивували заявою про споживання світла в Києві Сьогодні 10:33 — Енергетика

Більше за облцентри: YASNO здивували заявою про споживання світла в Києві

В Україні діють графіки планових відключень світла через суттєвий дефіцит в енергосистемі.

При цьому велике навантаження йде від кондиціонерів, заявив директор компанії-постачальника YASNO Сергій Коваленко.

«От ви смієтесь, а кондиціонери у Києві дали 350 МВт в день. Це більше ніж деякі обласні центри», — Це більше ніж деякі обласні центри», — написав він у соцмережі Х.

У коментарях до допису Коваленко наголосив, що йдеться не лише про побутових споживачів.

«Всі. Кондиціонування ж є і у бізнесу. Це сукупний стрибок споживання з підвищенням температури», — пояснив він.

Тим часом в низці областей через перевищення лімітів запроваджено також аварійні відключення світла. Як повідомили в « Укренерго », ввечері 5 червня довелося застосувати аварійні відключення в 12 регіонах. Йдеться про Харківську, Сумську, Київську, Черкаську, Чернігівську, Івано-Франківську, Рівненську, Волинську, Кіровоградську, Львівську, Одеську та Запорізьку області.

Зазначалося, що можливі перерви і в енергопостачанні обʼєктів критичної інфраструктури.

«Аварійні відключення будуть скасовані після входження областей у визначені для них ліміти споживання», — додали в «Укренерго».

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що відключення світла по Україні влітку можуть тривати по 10 годин. За його словами, Україна вже втратила 9,8 ГВт потужності після останнього обстрілу гідроелектростанцій.

Крім того, він прогнозує, що українцям взимку буде дуже складно в багатоквартирних будинках через тривалу відсутність електроенергії. Попенко каже, що варто шукати можливість переїхати в інші міста або області, де буде постачання електроенергії.

УНІАН За матеріалами:

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