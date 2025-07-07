Зеленський анонсував нові домовленості з Європою щодо газу для України — Finance.ua
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Зеленський анонсував нові домовленості з Європою щодо газу для України

Енергетика
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Зеленський анонсував нові домовленості з Європою щодо газу для України
Зеленський анонсував нові домовленості з Європою щодо газу для України
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна планує підписати декілька угод із європейськими партнерами щодо постачання енергетичних ресурсів у межах підготовки до опалювального сезону.
Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.
«У нас є перелік абсолютно чітких цілей в підготовці до наступного опалювального сезону. Є речі, про які я говорив на найвищому політичному рівні з лідерами Європи і зараз на рівні Міністерства закордонних справ, також Міністерства енергетики та Нафтогазу. Наші домовленості готуються до реалізації», — сказав він.
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Зеленський зазначив, що розраховує, що вже наступного тижня в рамках конференції з відновлення України, яка відбудеться в Італії, українські урядовці зможуть підписати відповідні угоди з нашими партнерами, щоб забезпечувати Україну енергоресурсами.
«Продовжуємо цю роботу. Я дякую всім нашим партнерам, хто нам постійно допомагає та хто готовий масштабувати підтримку в галузі енергетики. Енергетична стійкість — це фундамент стійкості всієї країни», — резюмував він.
Нагадаємо, уряд виділив понад 700 млн грн на енергопроєкти для проходження зими. Йдеться, зокрема, про будівництво альтернативних джерел тепла й енергії, реконструкцію котелень і тепломереж, установлення газопоршневих і когенераційних установок.
Як ідеться у дослідженні Euroactiv, торік Європейський Союз витратив на російські енергоресурси більше, ніж виділив на фінансову допомогу Україні. «У 2024 році ЄС витратив приблизно 21,9 млрд євро на імпорт російського викопного палива — лише на 1% менше, ніж у попередньому році. Для порівняння: ця сума перевищує 18,7 млрд євро фінансової допомоги, яку ЄС надав Україні того ж року», — зазначено у публікації.
За матеріалами:
Finance.ua
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