Євросоюз витратив на енергоресурси рф більше, ніж на допомогу Україні — дослідження Сьогодні 09:45 — Енергетика

Торік Європейський Союз витратив на російські енергоресурси більше, ніж виділив на фінансову допомогу Україні.

Про це йдеться у дослідженні Euroactiv.

«У 2024 році ЄС витратив приблизно 21,9 млрд євро на імпорт російського викопного палива — лише на 1% менше, ніж у попередньому році. Для порівняння: ця сума перевищує 18,7 млрд євро фінансової допомоги, яку ЄС надав Україні того ж року», — зазначено у публікації.

При цьому якщо ЄС перейде на закупівлю цих ресурсів з альтернативних джерел, це може скоротити доходи росії від експорту викопного палива на 51 мільярд євро на рік і на 22% - її загальні доходи, йдеться у публікації.

Як зазначає Euroactiv, те, що за понад три з половиною роки від початку російського вторгнення в Україну ЄС досі не припинив сплачувати москві за енергоресурси, ставить під сумнів його обіцянку покінчити із залежністю від російських енергоносіїв до 2027 року.

російські нафта, газ та СПГ все ще живлять економіку Європи попри 17 пакетів санкцій та неодноразові обіцянки припинити залежність від пов’язаних з кремлем вуглеводнів.

Євросоюз імпортує навіть уран, оскільки п’ять держав-членів ЄС (Фінляндія, Чехія, Словаччина, Угорщина та Болгарія) досі експлуатують ядерні реактори ВВЕР російського виробництва, говориться у публікації.

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«Хоча така залежність частково походить із застарілої інфраструктури, вона має й політичний характер: Словаччина та Угорщина блокують 18-й пакет європейських санкцій проти рф, щоб змусити Єврокомісію переглянути план поступової відмови від російських енергоресурсів до 2027 року», — зазначає Euroactiv.

«У своїй дорожній карті REPowerEU Єврокомісія встановила графік розриву енергетичних зв’язків з росією до 2027 року. З початку 2026 року не повинно бути підписано жодних нових газових контрактів, і навіть короткострокові угоди мають завершитися до середини 2026 року. Довгострокові угоди, що охоплюють нафту, газ і ЗПГ, будуть повністю припинені до 2027 року», — йдеться у публікації.

Для країн ЄС, які не мають виходу до моря, але все ще пов’язані старими трубопровідними контрактами, передбачено виняток — вони матимуть час до кінця 2027 року, щоб виконати їх. Брюссель також планує подальші обмеження, спрямовані на імпорт російського урану та інших ядерних матеріалів.

Більшість російського трубопровідного газу вже перекрито, лише газопровід «Турецький потік» продовжує постачати російський газ до блоку, і ведуться переговори про розширення його пропускної спроможності. Однак завдяки використанню «тіньового флоту» потік російського ЗПГ до ЄС залишається стабільним, підкреслюють аналітики.

«Енергетична безпека часто розглядається як „трилема“: баланс між надійністю постачання, захистом довкілля та доступністю. Для країн ЄС, які все ще залежать від російського викопного палива, головною проблемою є вартість, а національні перспективи дуже різняться», — говориться у статті.

Угорщина та Словаччина стверджують, що збереження залежності від російських енергоносіїв утримує ціни на низькому рівні. Німеччина, навпаки, значною мірою переорієнтувалася на постачання газу не від росії, а від Норвегії, а Франція уклала 27-річну угоду на постачання природного газу з Катаром. Що стосується нафти, то найкращі ставки ЄС можуть бути зроблені на США та Лівію.

Економічна Правда За матеріалами:

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